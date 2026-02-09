Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

En los últimos días, los balnearios de Concepción del Uruguay registraron una leve presencia de cianobacterias, conocidas popularmente como "verdín", según informaron desde la Municipalidad local.

"Este fenómeno, común durante el verano, se produce debido a las altas temperaturas y puede afectar distintos cuerpos de agua. Las cianobacterias son bacterias capaces de realizar fotosíntesis como las plantas, que se multiplican en exceso en zonas con grandes cursos de agua, tiñendo todo de verde", explicaron desde el municipio.

Desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay señalaron que, a través de la Dirección de Turismo y con la colaboración de los bañeros, se realizan monitoreos diarios en el río para detectar la presencia de estas bacterias. En ese sentido, advirtieron que "la exposición a cianotoxinas, producidas por las cianobacterias, puede ser perjudicial para la salud".

Respecto a los efectos que pueden generar, detallaron que "los síntomas de exposición pueden variar desde dolores de cabeza y malestar digestivo hasta náuseas, mareos, diarrea y vómitos". Además, indicaron que "también se han reportado casos de irritación de la piel y ojos, problemas respiratorios y, en casos más graves, lesiones hepáticas".

Ante esta situación, las autoridades remarcaron que "es fundamental que los vecinos y visitantes tomen precauciones al visitar los balnearios". Entre las recomendaciones, se solicita evitar el contacto con el agua en áreas afectadas, no beber agua del río y mantener a niños y mascotas alejados del agua. Asimismo, la Municipalidad instó a la población a mantenerse atenta a los avisos y recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Finalmente, desde el municipio señalaron que "la presencia de cianobacterias es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestros recursos hídricos y de tomar medidas para prevenir la proliferación de estas bacterias", y remarcaron que "la colaboración de todos es clave para disfrutar de un verano seguro y saludable en Concepción del Uruguay".