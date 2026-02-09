El IAPV trabaja junto al municipio de General Galarza en políticas habitacionales

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión con el intendente de la localidad, Fabián Menescardi, en el que se analizaron distintas alternativas para avanzar en soluciones habitacionales destinadas a la comunidad.

Durante la reunión, se abordaron las operatorias vigentes del programa Ahora Tu Hogar, en particular las líneas de asistencia técnica y financiera dirigidas a los gobiernos locales, con el objetivo de acompañar la planificación del acceso a la vivienda.

Tras el encuentro, Schönhals remarcó que "es fundamental sostener un trabajo compartido con los municipios, que nos permita acelerar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades".

En ese sentido, el funcionario indicó que "la articulación entre provincia y municipios es la clave para llevar adelante obras y programas con impacto real".

Por su parte, el intendente Menescardi valoró el acompañamiento del organismo provincial y expresó que "la demanda habitacional en General Galarza requiere un trabajo sostenido, y estas instancias de diálogo permiten proyectar soluciones reales para nuestros vecinos".