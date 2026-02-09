El IAPV trabaja junto al municipio de General Galarza en políticas habitacionales

Durante la reunión, se abordaron las operatorias vigentes del programa Ahora Tu Hogar, en particular las líneas de asistencia técnica y financiera dirigidas a los gobiernos locales, con el objetivo de acompañar la planificación del acceso a la vivienda.
Tras el encuentro, Schönhals remarcó que "es fundamental sostener un trabajo compartido con los municipios, que nos permita acelerar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades".
En ese sentido, el funcionario indicó que "la articulación entre provincia y municipios es la clave para llevar adelante obras y programas con impacto real".
Por su parte, el intendente Menescardi valoró el acompañamiento del organismo provincial y expresó que "la demanda habitacional en General Galarza requiere un trabajo sostenido, y estas instancias de diálogo permiten proyectar soluciones reales para nuestros vecinos".