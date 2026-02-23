Se abrió la licitación para construcción, la explotación, administración y mantenimiento de las rutas 12 y 18

Se publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economía de la Nación que abre el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, la explotación, administración y mantenimiento de la Etapa III de la la Red Federal de Concesiones, que incluye 276 kilómetros en Entre Ríos.

El nuevo tramo a licitar incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos. Dos se encuentran en Entre Ríos. El más extenso abarca 226,72 kilómetros de la Autovía 18, desde el empalme con la Ruta Nacional 12 en Paraná hasta el empalme con la Autovía 14 en Puerto Yeruá. El otro incluye 49,39 kilómetros desde el empalme de la ruta nacional 131 en Crespo hasta el empalme de la Autovía 18 en Paraná.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad se recordó que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del Estado, que “realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.

Así, el financiamiento de las obras para concluir, poner en funcionamiento o mantener las rutas correrá por cuenta de la inversión de las empresas que compitan y resulten adjudicadas.

Peajes

Según los pliegos preliminares de la licitación a los que accedió Ahora, las concesionarias recuperarán esa inversión a través del cobro de peajes, en por lo menos tres estaciones a lo largo de la Autovía 18.

El pliego ordena que el concesionario podrá comenzar a cobrar peaje a los usuarios una vez que haya finalizado la obra inicial de puesta en valor. La nueva estación de peaje deberá funcionar desde el inicio de su operación, con un sistema free flow (automática sin barrera).

La modalidad de cobro será mediante TelePASE, el nuevo que ya se implementó con las nuevas concesiones de la Autovía 14 y la ruta nacional 174 (Victoria-Rosario) tras la licitación que realizó el Gobierno el año pasado.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 18 de mayo a las 12 a través de la plataforma ContratAr del Gobierno nacional.

La Red Federal de Concesiones abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20 % de la red vial nacional, pero concentran el 80 % del tránsito.

En el tramo anterior que involucró a Entre Ríos, Autovía Construcciones y Servicios S.A. obtuvo la concesión de las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Por su parte, las empresas Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. fueron adjudicatarias de la concesión del Puente Rosario–Victoria y la ruta nacional 174, que vincula las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.