Musidora continúa su ciclo de cine argentino con el estreno de una película

El Cine Club Musidora estrenará en Paraná la película Tiempo perdido, ópera prima del Colectivo Rutemberg dirigida por Francisco Novick y Natalio Pagés, este miércoles 25 de febrero a las 20:30 en la sede de la Asociación Civil Barriletes, ubicada en Courreges 418. La proyección se realizará en el marco del ciclo de cine argentino que la organización desarrolla durante febrero, con el objetivo de acercar al público local producciones nacionales contemporáneas y generar un espacio de encuentro entre realizadores y espectadores. La actividad contará con la presencia de integrantes del colectivo responsable del film.

Es la primera vez que se presenta en Paraná el film dirigido por Francisco Novick y Natalio Pagés. La función forma parte del ciclo de cine argentino que Musidora lleva a cabo durante febrero en la sede de la Asociación Civil Barriletes, que este año cumple su 25 aniversario.

Tiempo perdido habla de un regreso y las transformaciones que el paso del tiempo y las relaciones imprimen en nosotros y a pesar de nosotros. A través del diálogo de sus personajes explora las tensiones entre la vida intelectual y la emocional.

Agustín Levi (Martín Slipak) es un académico argentino con reputación internacional radicado en Oslo, Noruega. Su regreso a Buenos Aires lo reencuentra con Marina (María Canale), una íntima amiga de su adolescencia, y con el profesor (César Brie) que lo marcó para siempre en la escuela secundaria. Sin embargo, la imagen idealizada de ese referente se fractura y conduce a Agustín a confrontar sus certezas, sus afectos y lo que ha perdido en el tiempo vivido.

Se trata de un relato sobre la memoria, el afecto y las incertidumbres que acompañan al paso del tiempo.

La función contará con la presentación de Carlos Pagés, integrante del Colectivo Rutemberg.

Sobre el colectivo

El Colectivo Rutemberg es una cooperativa artística que incluye la productora audiovisual y cinematográfica, una editorial independiente y un espacio dedicado a la difusión cultural con traducciones, críticas y cineclubes, entre otras actividades. Está conformado por un grupo de doce profesionales provenientes de distintas especialidades del cine y las humanidades, que trabajan bajo una lógica asamblearia y horizontal.

Entre otras producciones, el colectivo distribuyó La Astucia y La Fuerza, un cortometraje documental dirigido por Francisco Novick; Una Sombra en el Brillo del Nácar, otro corto dirigido por Natalio Pagés; el libro Giallo. Crimen, sexualidad y estilo en el cine de género italiano; y Tiempo Perdido, su primer largometraje.

La velada estará acompañada por el servicio de cantina.

Recomiendan llevar sillones o almohadones para mayor comodidad.

En caso de lluvia, la función será suspendida.

La entrada será mediante un bono contribución de $2.000.