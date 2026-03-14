Capibaras jugará este sábado su primer partido fuera del país

Capibaras viene de sufrir su primera derrota y buscará el triunfo en Paraguay.

En el marco de su cuarta presentación en el Rugby Américas, la franquicia litoraleña de Capibaras XV visitará Paraguay. Será la primera salida del país para el equipo, que visitará a Yacaré XV en el estadio Héroes de Curupaytí, en Asunción. El juego comenzará a las 18.30 y contará con el arbitraje del correntino Federico Solari.

Para este partido, el entrenador Nicolás Galatro introducirá dos variantes respecto al equipo que sufrió su primera caída de la competencia ante Pampas (25-20). Previamente, el conjunto litoraleño sumó dos triunfos que lo ubicaron en las principales posiciones del torneo.

Se producirán los ingresos de Juan Baronio y Gino Dicapua, que ocuparán los lugares de Ignacio Dogliani y Franco Rossetto. Ambos cambios son entre los backs, ya que los forwards serán los mismos ocho que salieron a la cancha en el Club San Isidro el pasado fin de semana.

La formación de Capibaras irá con: Diego Correa, Manuel Cuneo, Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Juan Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch.

Entre ellos destacan las presencias de Correa, Villagrán, Heit y Cipriani, provenientes del rugby paranaense. Los tres primeros son de Estudiantes y el último es del Club Tilcara.

El rival

En frente, el conjunto paraguayo contará con la siguiente formación: Nicolás Toth, Jordi Chávez, Gonzalo Del Pazo; Mateo Gasparotti, Joaquín Domínguez; Manuel Todaro, Juan Mernes, Ariel Núñez; Juan Strada, Joaquín Lamas; Sebastián Urbieta, Ramiro Amarilla, Juan González, Facundo Paiva y Francisco Calello.

Entre los dirigidos por Ramiro Peman destaca la presencia del paranaense Mernes. El tercera línea de Paraná estará desde el arranque frente a la franquicia litoraleña.