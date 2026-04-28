San Lorenzo empató con el Santos de Neymar y sigue líder en la Copa Sudamericana

Neymar fue de la partida en el Peixe, que empató en el Bajo Flores.

San Lorenzo de Almagro empató este martes 1-1 con el Santos de Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. El duelo centró la atención en el regreso de Neymar a la Argentina: el exBarcelona y PSG fue titular en el partido que se disputó en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como Nuevo Gasómetro.

El elenco local fue más y generó chances para ponerse en ventaja. Un zurdazo de Nicolás Tripichio fue el primer aviso que controló el arquero Gabriel Brazão, que luego tuvo una providencial reacción ante una media vuelta de Alexis Cuello.

Sin embargo, cada vez que el Peixe recuperó la pelota supo acercarse con la buena técnica de su ofensiva. El ex Estudiantes de La Plata, Benjamín Rollheiser, tuvo la primera para el conjunto visitante.

Promediando la primera mitad el juego se tornó brusco y abundaron las fricciones. El choque entre Matías Reali y Neymar, quien sacó la peor parte por un golpe en su cabeza.

La paridad se rompió a los 27 minutos cuando Facundo Gulli recuperó y cedió a Cuello, que con su remate de media distancia sorprendió a Brazão y firmó el 1-0.

Aunque cinco minutos más tarde el Santos alcanzó la igualdad con un golazo: Rollheiser encaró desde su campo y abrió para Neymar, que se sacó de encima a Tripichio, el propio Rollheiser asistió de taco y Gabriel Barbosa, más conocido como, Gabygol, definió cruzado.

El ritmo fue frenético antes del descanso y los paulistas pudieron ponerse en ventaja, pero el remate de Neymar pasó cerca del palo.

En el complemento la intensidad se mantuvo con un San Lorenzo que tomó la iniciativa, pero sin profundidad. Mientras que el Santos buscó con algunos espacios para salir de contra, pero no le alcanzaron algunos los destellos Neymar.

Con este empate San Lorenzo se mantiene en la cima de la zona y Santos no puede salir del fondo.

En la próxima fecha ambos jugarán de visitante. El Santos ante Recoleta, desde las San Lorenzo visitará a Deportivo Cuenca el martes 5 de mayo a partir de las 23, señala Infobae.