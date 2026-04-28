Se entregó el adolescente acusado de apuñalar a su padrastro en Gualeguaychú

Se entregó el adolescente acusado de apuñalar a su padrastro en un violento episodio ocurrido el fin de semana en la ciudad de Gualeguaychú. El joven, de 17 años, se presentó este lunes por la tarde ante la Policía y quedó inmediatamente detenido a disposición de la Justicia.

La entrega se produjo en la Jefatura Departamental, donde el menor llegó acompañado por familiares. Según se informó, el entorno cercano fue clave para que el adolescente decidiera ponerse a derecho en la causa que investiga el intento de homicidio.