Detuvieron en Paraná a un hombre acusado de dispararle a otro durante un partido de fútbol infantil

Un hombre de 37 años fue detenido este lunes en Paraná, acusado de haberle disparado en la pierna al padre de un nene de 10 años durante un violento episodio ocurrido el viernes pasado en el Parque Gazzano, en medio de un partido de fútbol infantil.

La detención se concretó tras dos allanamientos realizados en calle Tacuarí por personal de la División Homicidios, en el marco de la causa por tentativa de homicidio, supo ANÁLISIS. Durante los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir que serán incorporadas a la investigación.

El hecho se produjo cerca de las 19:20 del viernes, mientras la víctima, identificada como M.J.M., de 32 años, jugaba al fútbol en la cancha del parque. Según el relato brindado por la víctima a las autoridades, un hombre de remera amarilla - acompañado de una mujer- se le acercó y comenzó a increparlo para exigirle explicaciones porque supuestamente había agredido a su hijo.

La discusión derivó en que M.J.M se defendiera con un golpe de puño, sin imaginar que el agresor sacaría un arma de fuego y le disparara a su pierna izquierda. Según la filmación, el atacante se retiró del lugar rápidamente. “¿Por qué le pegaste al nene?”, le dijo el agresor a la víctima antes de increparlo. La secuencia quedó filmada y fue viralizada en las redes sociales.

La investigación quedó a cargo de la División Homicidios, con colaboración de personal de Delitos Económicos y de la División GIA. El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia.