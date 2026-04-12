Gimnasia perdió como local y sigue último

Gimnasia perdió su tercer partido en cuatro presentación en lo que va del torneo.

Este sábado por la noche, la cuarta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A tuvo el partido entre Gimnasia de Concepción del Uruguay e Independiente de Chivilcoy. El árbitro del encuentro que se disputó en el estadio Manuel y Ramón Núñez fue César Ceballo.

En el desarrollo del partido, Gimnasia contó con una mayor tenencia de la pelota y logró buenas asociaciones hasta tres cuartos de cancha. Sin embargo, en ese último cuarto del terreno de juego es donde encontró problemas: le faltó profundidad y, cuando la tuvo, careció de eficacia.

Habiendo dado un paso atrás en su rendimiento respecto a lo mostrado días atrás en San Francisco ante Sportivo Belgrano (empate 0-0) el resultado fue la derrota. Leonel Retamozo encontró el gol para el Rojo chivilcoyano a los 27 minutos de la primera mitad del encuentro.

Durante la segunda mitad pudo empatarlo el Lobo, pero el buen remate de Agustín García dio en el travesaño y no venció la valla del arquero visitante. Sin el gol fue imposible: el Mens sana volvió a perder en condición de local.

Habiendo sumado solo un punto de los 12 que disputó hasta el momento, Gimnasia está último en la Zona 1 y tendrá que comenzar a ganar pronto para evitar tener que pelear por evitar el descenso de categoría.

Su próximo compromiso será en condición de visitante: el próximo fin de semana enfrentará a Sportivo AC de Las Parejas en un encuentro en el que deberá cambiar la imagen de manera definitiva para empezar a ilusionarse con algo más que evitar el descenso.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 0-1 Independiente.



Gol:

27’PT: Leonel Retamozo.



Formaciones:

Gimnasia: Emilio Rébora; Nicolás Suárez, Facundo Laumann, Jonathan Benítez, Nicolás Musico; Enzo Márquez, Lautaro Altamirano, Agustín Favre, Nicolás Germanier; Micael Bogado y Augusto Sonzogni.

DT: José Monge.



Independiente: Marcos Cordero; Thiago Mast, Agustín Herrera, Agustín Vera, Lucas Acuña; Tenca Hernández, Nicolás D’Annunzio, Nahuel Cisnero, Gianfranco Borgognoni; Leonel Retamozo y Bruno Benítez.

DT: Juan Lungarzo.



Árbitro: César Ceballo.



Estadio: Manuel y Ramón Núñez.