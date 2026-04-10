Allanamientos en Villaguay: incautaron cocaína, marihuana, efectivo y detuvieron a un sospechoso

Se realizaron allanamientos en Villaguay en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, vinculada al microtráfico de estupefacientes. Como resultado del operativo, se secuestraron distintas sustancias y un hombre fue detenido.

Durante el procedimiento, personal policial incautó un total de 40 envoltorios de nylon y un trozo compacto que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 37,7 gramos. Además, se encontraron cuatro envoltorios con marihuana compactada, que arrojaron un pesaje de 158,5 gramos.

En el lugar también se secuestró un picador metálico con restos de marihuana, así como 41 gramos de semillas de cannabis sativa, elementos que fueron incorporados a la causa en curso.

Dinero y otros elementos incautados

En el marco del mismo procedimiento, los efectivos incautaron dinero en efectivo por un total de 399.900 pesos, además de un teléfono celular que será peritado en el marco de la investigación.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Personas identificadas y detenidas

Durante el operativo en Villaguay, se identificó a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, quienes quedaron vinculadas a la causa en distintos grados.

Asimismo, se dispuso la detención e incomunicación de un hombre, quien fue trasladado a sede policial y permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La investigación continúa en curso con el objetivo de esclarecer el alcance de las actividades vinculadas al microtráfico en la zona.