Con un festival cultural, la Municipalidad inauguró la plaza Borges

El nuevo espacio público, ubicado en calles Pronunciamiento y San Martín, forma parte del Paseo Cultural que proyecta la actual gestión municipal. La intendenta Rosario Romero remarcó que la intervención brinda respuesta a una demanda de la comunidad desde hace mucho tiempo en ese espacio y destacó la figura del icónico escritor que le da nombre.

La obra de la plaza Jorge Luis Borges es parte de un proceso participativo que involucró al Estado municipal, a la sociedad civil y actores de la cultura que sumaron aportes para transformar un espacio público en desuso en infraestructura social de alta calidad, con fondos 100% paranaenses.

"Los vecinos reclamaban que el espacio creciera, que tuviera luz, que tuviera circulación, que fuera otra cosa. Y fuimos amasando un proceso conjunto muy participativo, por el cual terminó siendo esta plaza lo que hoy es: es una plaza irregular, no es esquemática, porque el pensamiento de Borges no lo era", subrayó la intendenta Rosario Romero.

La Presidenta Municipal además instó a "habitar la plaza y cuidarla entre todos" ya que tiene espacio para "hacer ejercicio, juegos de ajedrez y lugar para la lectura".

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, valoró que la nueva plaza "sea un espacio recuperado, que se logró a través del trabajo con muchos vecinos, con mucha participación, para llegar a esta plaza tan linda. Hacemos un acto de justicia con el homenaje a Borges, que tiene una historia vinculada a la ciudad de Paraná: su padre nació en Paraná y su bisabuelo se encuentra enterrado en el cementerio municipal".

Un espacio para compartir

Sandra Guevara, referente del Complejo Comunitario de Barrio Mitre, se refirió a la puesta en valor de un nuevo punto de encuentro para la comunidad. Al respecto manifestó: "Era una zona oscura, porque ahora es una zona totalmente iluminada. Era algo que preocupaba a los vecinos y era una zona que la sentíamos relegada del resto de la ciudad. Ahora es un espacio para transitar y para quedarse, para compartir".

Festival cultural

Durante la jornada se desarrollaron las siguientes actividades: plantación de árboles en el marco del plan Plantemos Futuro; Mempo Giardinelli entrevistado por Jorge Riani, con lecturas y reflexiones en torno a sus encuentros con Jorge Luis Borges; la disertación de Daniel Mecca, autor del libro Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina y creador de la Borgespalooza, con una mirada actual sobre la obra del autor.

También hubo una intervención que puso en escena a Jorge Luis Borges y María Kodama, junto a personajes vinculados a su historia familiar en vinculación a Paraná. La propuesta contó además con la participación de artistas locales como Ezequiel Caridad, Nadia Grandón, Julián Vázquez, Marcelo Atelman, Pedro Peterson y Paula Righelato.

A su vez la escritora Belén Zavallo compartió el texto En defensa de las plazas, dando relevancia de contar con espacios públicos de calidad para el disfrute de los vecinos.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del grupo Del tiempo e Ñaupa, integrado por Alejandro Farías, Adrián Giménez y Alberto Sire.

Intervención urbana integral

En el espacio que actualmente ocupa la plaza Borges funcionaba un depósito de Conservación Vial en desuso. En base a una decisión política y a la articulación con diferentes organizaciones e instituciones, se avanzó en la recuperación del lugar mediante una obra integral. Entre los aspectos técnicos más relevantes de la obra, se encuentra la apertura de calle Pronunciamiento, donde las arterias que antes eran de circulación vehicular comienzan a convertirse en espacios pensados para peatones, con especial atención en el uso por parte de niños y familias.

La intervención se completa con equipamientos destinados a la actividad física y de descanso, juegos para las infancias, sumado a que la plaza denota un carácter conceptual referido a la obra de Borges, con cartelería y frases que remiten a la obra del autor.

Además, se destacan los laberintos, tableros de ajedrez y espacios dedicados a la lectura, nueva luminaria del Plan 100% LED y vegetación, en el marco de una intervención que supera los 7.000 metros cuadrados.

Estuvieron presentes el viceintendente David Cáceres; el exintendente José Carlos Halle; secretarios y funcionarios del gobierno municipal; concejales y concejalas; legisladores provinciales; autoridades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos; representantes de Fuerzas de Seguridad y organizaciones sociales, políticas y de la sociedad civil.