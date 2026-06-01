Boca: informaron a Claudio Úbeda que no seguirá y comenzó la danza de nombres para reemplazarlo

Delgado le informó a Úbeda que no le renovarán el contrato y ya comenzó la búsqueda en La Boca.

Lo que era un secreto a voces, se confirmó este lunes puertas adentro en el Mundo Boca: Claudio Úbeda no continuará como entrenador del primer equipo, que viene de sufrir la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En ese contexto, ya comenzó la danza de nombres para suceder al Sifón.

Marcelo Delgado, director deportivo del club, se reunió este lunes con el entrenador para comunicarle que Juan Román Riquelme decidió no renovarle el contrato, que vence el 30 de junio. La fecha límite para tener al nuevo DT en el cargo es el 18 de junio, cuando el plantel retome la pretemporada en el predio de Ezeiza.

Úbeda llegó al cargo como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo y lo heredó tras la muerte del entrenador. En sus 32 partidos al frente del equipo registró 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas, con una efectividad del 60,4%. Ganó dos Superclásicos —uno en el Monumental y otro en la Bombonera— pero la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la primera desde 1994, aceleró la decisión del presidente.

Con la salida del exdefensor de Racing confirmada, el nombre que encabeza la lista de candidatos es el de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección de Colombia. El argentino tuvo un paso como futbolista por el Xeneize entre 1996 y 1997 y mantiene una relación cercana con Riquelme desde sus tiempos en la selección. El problema es el calendario: Lorenzo tiene asegurada su participación en el Mundial 2026 al menos hasta el 27 de junio, con el último partido de la fase de grupos ante Portugal. Si Colombia avanza, su disponibilidad se complicaría aún más.

Antonio Mohamed también fue vinculado al cargo, pero el propio entrenador se encargó de cerrar esa puerta. Horas después de consagrarse campeón de la Concachampions con Toluca ante Tigres, el Turco fue categórico: “Tengo contrato con el club, ya organizamos la pretemporada. No hay nada que pensar en otra cosa”, afirmó en declaraciones a ESPN.

Entre los candidatos con mayores chances reales figura Mariano Herrón, el hombre más cercano a Riquelme en la actualidad. El ex interino acompaña al presidente en cada partido desde su palco y mantiene con él un vínculo de confianza y diálogo permanente. Su nombre cobra fuerza si el presidente decide profundizar el modelo interno del club.

Con perfil de mayor experiencia, aparecen Ricardo Zielinski (66 años), Rubén Darío Insúa (65) y Gustavo Costas (62), tres nombres del gusto de Riquelme. El Ruso y el Gallego tienen contrato vigente con Belgrano y Barracas Central, respectivamente. Costas, recién desvinculado de Racing, es el más libre, aunque su identificación con la Academia lo alejaría de una propuesta Xeneize.

Cristian Kily González es otro de los nombres en circulación. El ex volante, que jugó en Boca entre 1995 y 1996, manifestó públicamente sus ganas de dirigir al club y tuvo un contacto con Riquelme en 2025. También fue ofrecido Jorge Sampaoli, ex DT de la selección argentina, pese a su reconocida simpatía por River.

El caso de Alfredo Berti presenta un condicionante adicional: tanto él como Sebastián Villa —mencionados en un posible combo— tienen juicios pendientes contra Boca, y Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, no muestra disposición a liberar al entrenador con facilidad.

También pasó por la cabeza de Riquelme el nombre del paranaense Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina. El perfil encaja con los criterios del presidente, pero su compromiso con el Mundial lo deja en una situación similar a la de Lorenzo.

Boca tiene compromisos inmediatos que presionan la decisión: el cruce con O’Higgins de Chile entre el 21 y el 30 de julio por la Copa Sudamericana y la serie ante Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, consigna Infobae.