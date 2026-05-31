Inversión avícola en Villaguay suma desarrollo en bioseguridad con tecnología de punta

Una granja avícola de última tecnología en bioseguridad crece en Villaguay. Se trata de El Fortín, un proyecto de 12 galpones con capacidad para alojar 522.000 aves por crianza bajo condiciones del mejor confort que es concretado por la empresa Las Camelias.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, recorrió la obra cuyo primer tramo ya está operativo; lo mismo que la planta de alimentos balanceados radicada en el Parque Industrial de la ciudad; desde donde se abastece del insumo a las 220 granjas de la compañía en toda la provincia.

Al poner en valor el trabajo en el lugar, subrayó que "junto al sector privado aportamos a su crecimiento, la avicultura en particular hace al desarrollo del sector agropecuario de manera decisiva: empieza en el campo con el maíz, que es la materia prima insignia para alimentar a los pollos, y termina con productos elaborados que se consumen las góndolas de Entre Ríos, el país y el mundo".

Ponderó que "en El Fortín hay muchísima generación de empleo desde la obra civil que es inmensa en un predio de 20 hectáreas y culmina con alto valor agregado industrial. En este lugar se ve directamente el peso que tienen para la economía entrerriana la conversión de proteína vegetal en animal".

Por su parte, Pablo Alejandro Marsó, uno de los responsables del proyecto, describió que "actualmente atravesamos la etapa de construcción de los últimos galpones, mientras los primeros ya están operativos. Le hacemos honor al rol de liderazgo de Entre Ríos en avicultura, apostando a mejorar en tecnología, eficiencia y bioseguridad para asegurar la sustentabilidad".

Y sumó que "del diálogo y vinculación con el Gobierno logramos el respaldo necesario para avanzar. Son inversiones sensibles, ésta en particular supera los seis millones de dólares, que apuntan a sumar calidad a la industria avícola; y el acompañamiento se siente y sirve".

Raúl Boc-Ho, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca aportó que "la avicultura expresa el poder de generación de riqueza de Entre Ríos, la actividad es de alto impacto para la economía en general y el rol del Estado es estar presentes, acompañando todo el proceso; que en este caso se proyecta desde Villaguay".