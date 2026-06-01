Fútbol: con la entrerriana Agostina Holzheier, Argentina piensa en la Liga de Naciones

La crespense Agostina Holzheier es una de las convocadas por Germán Portanova.

Con la entrerriana Agostina Holzheier entre las convocadas, la selección argentina femenina de fútbol entrenó este lunes en el predio de Ezeiza, con miras a las últimas dos fechas de la Conmebol Liga de Naciones, donde buscarán la clasificación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

En sus últimos dos compromisos, las dirigidas por Germán Portanova se medirán con Perú (viernes a las 20) en el estadio Ciudad de Lanús, y Ecuador (martes 9, a las 20) en el Atahualpa de Quito.

El plantel integrado por la crespense comenzó la jornada en el gimnasio del complejo y luego se trasladó al campo de juego para realizar una entrada en calor a cargo del PF Diego Mirabella. Tras los primeros movimientos, el equipo realizó un circuito de pases y trabajos de posesión. En paralelo, las arqueras convocadas trabajaron junto a su entrenador ensayando labores específicas del puesto.

Para finalizar, hubo un bloque de fútbol en espacios reducidos. Este martes, por la mañana, volverán a entrenarse.

La lista de convocadas: