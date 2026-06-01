Reforma previsional: piden que el PJ evalúe la conducta de legisladores que acompañen el proyecto

La discusión por la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio sumó un nuevo capítulo dentro del peronismo entrerriano. A través de un documento político difundido este fin de semana, dirigentes y militantes plantearon que el Partido Justicialista debe evaluar la conducta de aquellos legisladores que acompañen iniciativas que, a su entender, contradicen los principios históricos del movimiento y afectan derechos sociales.

El texto, titulado “La responsabilidad política de una banca”, sostiene que una representación legislativa no constituye una decisión individual aislada, sino que expresa una construcción política, territorial y electoral respaldada por el voto ciudadano.

“Quien llega a la Legislatura por una propuesta opositora tiene autonomía para decidir, pero también responsabilidad frente a quienes acompañaron ese proyecto con su voto”, señala el documento.

En ese marco, plantea que el peronismo entrerriano debe analizar “con seriedad” el desempeño de los representantes que adopten posiciones que deban ser evaluadas en función del mandato político recibido por parte del electorado.

Los autores aclaran que no se trata de exigir “obediencias automáticas” ni de desconocer diferencias internas, pero consideran necesario revisar si determinadas decisiones resultan compatibles con el proyecto político que permitió acceder a esas bancas.

Críticas a la reforma previsional

El pronunciamiento pone el foco especialmente en el proyecto de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura.

Según advierte el texto, no se trata de una discusión menor ni de una simple modificación administrativa, sino de una iniciativa que impacta sobre derechos vinculados con la jubilación, el trabajo, la salud y la protección social.

“El problema no es discutir reformas. El problema es acompañar, permitir o facilitar medidas que trasladan el costo del ordenamiento sobre trabajadores, jubilados, pensionados, docentes, personal de salud y sectores que necesitan más cuidado del Estado”, sostienen.

En ese sentido, reconocen que la Caja de Jubilaciones atraviesa dificultades estructurales y requiere soluciones de fondo, pero rechazan que el camino elegido sea el ajuste sobre quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

“La sustentabilidad del sistema debe buscarse con números claros, debate profundo y sentido de justicia”, afirman.

Reclamo por otras fuentes de financiamiento

Entre las alternativas propuestas, el documento plantea que los recursos necesarios para sostener el sistema previsional deberían reclamarse en otros ámbitos.

Mencionan, entre otros puntos, las deudas que la Nación mantiene con la provincia, la revisión de beneficios de mayor escala, la corrección de distorsiones históricas y una mayor contribución de los sectores con más capacidad económica.

Desde esa perspectiva, consideran que el debate previsional no debe quedar reducido exclusivamente a una discusión sobre reducción de gastos o modificación de derechos adquiridos.

Pedido de revisión interna en el PJ

Uno de los aspectos más fuertes del documento apunta a la situación interna del Partido Justicialista.

Los firmantes sostienen que, frente al escenario planteado por la reforma, corresponde que el PJ evalúe formalmente la conducta política de sus representantes.

“No como castigo, sino como un acto de coherencia institucional”, remarcan.

Y agregan que si una banca obtenida por el peronismo es utilizada para respaldar decisiones que consideran contrarias a derechos sensibles, el partido tiene la obligación de debatir esa situación, revisar responsabilidades y adoptar las medidas orgánicas que estime pertinentes.

“Cada voto expresa una identidad”

En el tramo final del texto, los autores reivindican los principios históricos del movimiento justicialista y sostienen que la identidad partidaria debe reflejarse en cada decisión legislativa.

“El peronismo nació para defender el trabajo, proteger a las personas mayores y acompañar a quienes más necesitan del Estado”, afirman.

Finalmente, concluyen que esa identidad “debe expresarse en cada voto, en cada abstención y en cada decisión legislativa”, y sostienen que las bancas obtenidas con el voto peronista deben estar al servicio de quienes confiaron en ese proyecto político y no de “mayorías circunstanciales que debilitan derechos que el peronismo tiene la obligación de resguardar”.