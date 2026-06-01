Julián Venegas y José Santucho realizarán un homenaje musical a los trabajadores ambulantes

Los músicos Julián Venegas y José Santucho se presentarán este viernes 5 de junio a las 21 en La Casa de la Cultura de Entre Ríos, espacio ubicado en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná. Durante el encuentro, el dúo compartirá las canciones de sus trabajos discográficos titulados Ambulantes y Módico y de calidad, un proyecto artístico que busca poner en valor y resignificar la figura de los trabajadores y oficios que habitan el espacio público.

A través de un formato acústico que integra voces, dos guitarras y percusión, los artistas proponen un recorrido musical a través de la memoria, rindiendo homenaje a la condición itinerante de los antiguos trovadores mientras visibilizan las dinámicas de la labor cotidiana en las calles.

La propuesta musical de Venegas y Santucho se centra en personajes habituales del paisaje urbano, tales como heladeros, floristas, carteros, escoberos, artesanas y pochocleras. Según explican los autores, las composiciones no solo buscan describir estas profesiones, sino destacar las habilidades y la persistencia necesaria para sostener estos oficios frente a los cambios sociales y tecnológicos.

La obra completa fue plasmada en dos discos editados en 2022 y 2025, además de una publicación impresa en formato de cancionero que cuenta con aportes y colaboraciones de figuras destacadas de la cultura nacional como el músico Jorge Fandermole, el dibujante Tute y la gestora cultural Chiqui González.

Respecto a la trayectoria de los protagonistas, Julián Venegas es un reconocido cantor, guitarrista y compositor rosarino cuya producción está ligada a la canción latinoamericana de raíz urbana y folclórica. Además, tiene una vasta experiencia que incluye sesiones en más de treinta álbumes y participaciones en proyectos como Garupá y De barcos y derivas.

Por su parte, José Santucho, oriundo de Pergamino y radicado en Rosario desde hace más de dos décadas, aporta su perfil de autor y arreglador con una formación mayormente autodidacta, habiendo editado previamente su disco solista Juglaría antes de volcar su experiencia en este proyecto conjunto que hoy llega a la capital entrerriana.

La actividad es de carácter arancelado. Para reservas, comunicarse al 341 6918699.