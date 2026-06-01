Paraná: Cotapa se sumó a UniPase y ofrecerá descuentos a estudiantes universitarios

La Municipalidad de Paraná continúa incorporando nuevas firmas comerciales a la tarjeta de beneficios: ahora se sumó a la iniciativa la histórica cooperativa láctea Cotapa, una empresa que ofrecerá descuentos en sus cuatro locales de la capital provincial. Con dicha incorporación ya son 94 los comercios locales que forman parte de Unipase.

“Unipase surge como propuesta de la Mesa Universitaria de Marca Paraná, espacio de confluencia público-privado donde existen iniciativas que apuntan al desarrollo en aras de distintos objetivos que se han planteado en común como Paraná Ciudad Inteligente, Sostenible, Productiva y Turística”, dijo el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante,

El referente de Cotapa, Carlos Strada, valoró el programa: “Nos pareció muy buena la idea de sumar a Cotapa a la tarjeta UniPase. Desde el 1 de junio se ofrecerán descuentos de un 10% todos los lunes a los estudiantes universitarios en nuestros cuatro locales de venta directa. Es una manera de ayudar a quienes representan el futuro”, aseguró.