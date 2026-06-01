La comedia romántica "Empieza con D..." desembarca en el Teatro 3 de Febrero

Luego de consolidarse como uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña, la obra "Empieza con D, siete letras", dirigida por Juan José Campanella, llegará a Paraná en el marco de su gira nacional. La función se realizará el viernes 5 de junio a las 19, en el Teatro 3 de Febrero.

Tras permanecer más de un año en cartel en la avenida Corrientes y superar las 300 funciones ininterrumpidas, la producción inició un recorrido por distintas ciudades del país. Desde su estreno, el 9 de enero de 2025, se mantuvo entre las diez obras más vistas del circuito teatral porteño, convocando a más de 100.000 espectadores.

La propuesta, protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida, presenta una historia atravesada por el humor, la ternura y los encuentros inesperados. En la sala de espera de un consultorio odontológico se cruzan Miranda Delgado, una profesora de yoga de poco más de 30 años, verborrágica, carismática y dueña de un humor filoso, y Luis Cavalli, un médico retirado, viudo y todavía tratando de adaptarse a una realidad muy distinta a la que conoció durante gran parte de su vida.

Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en una relación cargada de situaciones desopilantes, ironías y momentos profundamente humanos. A medida que avanza la historia, ambos personajes exponen sus miedos, contradicciones y deseos, construyendo una comedia romántica que invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades.

Con sello bien argentino, "Empieza con D, siete letras" combina humor cotidiano y sensibilidad para contar la historia de dos personas que, pese a las heridas y los desencuentros, siguen creyendo en la posibilidad del amor.

La obra es una nueva apuesta teatral de Juan José Campanella, uno de los directores argentinos más reconocidos a nivel nacional e internacional. En 2026 fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, reconocimiento que se suma a la destacada respuesta obtenida tanto de la crítica como del público.

Para quienes disfrutan de las comedias inteligentes y de las historias que combinan humor y emoción, la propuesta promete una noche de teatro protagonizada por personajes cercanos, entrañables y capaces de demostrar que la vida siempre puede sorprender con un nuevo capítulo.

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro 3 de Febrero, en 25 de Junio 60; y a través de la plataforma Platea Vip, tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco de Entre Ríos.