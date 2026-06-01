Fabián Medina es el nuevo presidente de la Confederación Entrerriana de Deportes

Fabián Medina, actual titular de la Asociación Paranaense de Softbol (APS), se convirtió en el nuevo presidente de la Confederación Entrerriana de Deportes (CED), luego de la Asamblea General Ordinaria. Allí se renovó la Comisión Directiva, que tendrá que conducir la entidad durante el próximo período.

Durante la asamblea, que reunió a representantes de distintas federaciones y asociaciones deportivas de la provincia, fueron aprobados por unanimidad todos los puntos presentados, reflejando el consenso y el compromiso de las entidades integrantes con la gestión y el fortalecimiento de la organización.

Medina, que estará acompañado por Héctor David desde la vicepresidencia, encabezará la entidad que nuclea y representa a numerosas federaciones y asociaciones de la provincia, promoviendo la coordinación de políticas deportivas, la capacitación dirigencial y el acompañamiento institucional de las diferentes disciplinas.

Desde la C.E.D. señalaron que uno de los objetivos centrales será fortalecer la representación del deporte federado entrerriano y acompañar el crecimiento de las instituciones que sostienen la actividad en cada localidad.

Nueva Comisión Directiva de la Confederación Entrerriana de Deportes:

Presidente: Fabián Medina

Vicepresidente: Héctor David

Secretario: Cristian Ulian

Tesorero: Jorge Torres

Vocales Titulares:

Antonio Suárez

Hugo Cabrera

Julio Giménez

Zulma Milano

Vocales Suplentes:

Leonardo Andreoli

Ángel Omar Bianchi

José Samuel

Revisores de Cuentas:

Jorge Romero

Alejandro Gudiño