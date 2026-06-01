Fabián Medina es el nuevo presidente de la Confederación Entrerriana de Deportes

Fabián Medina y Héctor David conformarán la comisión directiva de la CED. (Foto: Facebook Fabián Medina)
Fabián Medina, actual titular de la Asociación Paranaense de Softbol (APS), se convirtió en el nuevo presidente de la Confederación Entrerriana de Deportes (CED), luego de la Asamblea General Ordinaria. Allí se renovó la Comisión Directiva, que tendrá que conducir la entidad durante el próximo período.
Durante la asamblea, que reunió a representantes de distintas federaciones y asociaciones deportivas de la provincia, fueron aprobados por unanimidad todos los puntos presentados, reflejando el consenso y el compromiso de las entidades integrantes con la gestión y el fortalecimiento de la organización.
Medina, que estará acompañado por Héctor David desde la vicepresidencia, encabezará la entidad que nuclea y representa a numerosas federaciones y asociaciones de la provincia, promoviendo la coordinación de políticas deportivas, la capacitación dirigencial y el acompañamiento institucional de las diferentes disciplinas.
Desde la C.E.D. señalaron que uno de los objetivos centrales será fortalecer la representación del deporte federado entrerriano y acompañar el crecimiento de las instituciones que sostienen la actividad en cada localidad.
Nueva Comisión Directiva de la Confederación Entrerriana de Deportes:
Presidente: Fabián Medina
Vicepresidente: Héctor David
Secretario: Cristian Ulian
Tesorero: Jorge Torres
Vocales Titulares:
Antonio Suárez
Hugo Cabrera
Julio Giménez
Zulma Milano
Vocales Suplentes:
Leonardo Andreoli
Ángel Omar Bianchi
José Samuel
Revisores de Cuentas:
Jorge Romero
Alejandro Gudiño