Paraná será sede del VIII Encuentro Nacional de Profesionales Universitarios

Se llevará a cabo el VIII Encuentro Nacional de Profesionales Universitarios. El evento es organizado por la Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP-RA) y la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos (AEPUER).

Las jornadas, previstas para el 5 y 6 de junio, reunirán a profesionales, Colegios y Federaciones de todo el país, en la sede de la Caja Prever, ubicada en calle Córdoba 67 de Paraná, y se convoca bajo el lema “El rol de las y los profesionales universitarios hoy. Pensar el presente, construir el futuro”.

El Encuentro Nacional de Profesionales Universitarios, que se convoca anualmente, es un ámbito de reflexión y debate del colectivo profesional del país y sus entidades representativas en torno a problemáticas que interpelan el ejercicio profesional por sus implicancias para el conjunto de la sociedad.

La situación actual de las universidades y la educación superior será uno de los ejes de este encuentro, con la participación del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci; la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella; y el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Manuel Arbelo.

Paneles temáticos

La jornada del viernes 5, luego del acto de apertura previsto para las 9.30, estará dedicada al desarrollo de paneles temáticos, a cargo de destacados especialistas y autoridades académicas de la región y el país, de acuerdo al siguiente programa:

10.30 hs. “Inteligencia artificial. Su impacto en las ciencias aplicadas y ética profesional”.

15.30 hs. “Soberanía, ambiente y producción: Hidrovía, una mirada integral”.

17.30 hs. “Universidad y Educación Superior. Su sustentabilidad en el contexto actual”.

El sábado 6 de junio, en tanto, la actividad es de carácter institucional para las organizaciones profesionales confederadas. Ese día se llevará a cabo la Asamblea Nacional Anual Ordinaria de la Confederación General de Profesionales.

El VIII Encuentro Nacional fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y el Concejo Deliberante de Paraná.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa (inscripciones y más info: www.aepuer.org.ar)

Detalle de mesas y panelistas

09.30. Acto de apertura.

10.30 a 12.00. Mesa: Inteligencia artificial. Su impacto en las ciencias aplicadas y ética profesional. Debates y desafíos actuales.

Panelistas:

Mg. Sandra Alicia Salina. Magister en Trabajo Social. Tesista en Doctorado en Ciencias Sociales. Ha dictado charlas y participado en conversatorios sobre IA, ética e intervención profesional.

Dr. Francisco Antonio Tamarit. Ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigador CONICET

Mg. Santiago Díaz. Profesor de posgrado FCyT Uader - Maestría en Ciencia de datos. Responsable de la materia Inteligencia Artificial en la carrera de Lic. en Sistemas de información (FCyT Uader).

15.30 a 17.00. Mesa: “Soberanía, ambiente y producción. Hidrovía una mirada integral”.

Panelistas:

Lic. Martha Arriola. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Lanús. Integra la Coordinación Nacional del Movimiento Cuidadores de la Casa Común.

Dr. Roberto De Luise. Abogado. Experto en Integración Regional y Cooperación Internacional, con larga experiencia en organismos del Estado y organizaciones internacionales. Rosario.

17.00 a 17.30. Receso

17.30 a 19.30. Mesa: “La Educación Superior en nuestro país y su sustentabilidad en el contexto actual”

Panelistas:

Prof. Laura Tarabella. Rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Santa Fe.

Cdor. Juan Manuel Arbelo. Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Lic. Franco Bartolacci. Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

19.30. Palabras de cierre.