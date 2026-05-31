¿En campaña? Ángel Giano formuló severas críticas a la gestión de Francisco Azcué

“En Concordia se votó un cambio, pensando que, tras un gobierno durante 40 años del mismo color político, alguien, un espacio nuevo, va hacer un gobierno mejor. Yo hasta ahora no lo veo así", sostuvo.

“Yo a Concordia la veo mal, la veo peor que hace dos años y medio”. La frase fue pronunciada por el exprecandidato a intendente por el peronismo, el Dr. Ángel Giano, e incluida en su estado de Instagram.

No fue lo único que dijo. En un tono muy crítico, que pareciera preanunciar alguna candidatura para 2027, Giano cuestionó varios aspectos de la gestión del actual intendente de Concordia, Francisco Azcué.

“En Concordia se votó un cambio, pensando que, tras un gobierno durante 40 años del mismo color político, alguien, un espacio nuevo, va hacer un gobierno mejor. Yo hasta ahora no lo veo así, veo que hay mucha inexperiencia. Yo soy el de los que defienden que la política es una carrera, que hay que formarse, capacitarse. Es un trabajo, es una profesión, y que, obviamente, cuando se tiene inexperiencia de gestión, más allá de que se puedan tener buenas intenciones, los servicios básicos no funcionan”, disparó.

A renglón seguido, Giano –que en 2024 fue contratado como personal temporario en la Cámara de Diputados de la Nación, en el bloque que integra Gustavo Bordet- denunció “un maltrato al personal municipal”.

Según el exprecandidato a intendente –derrotado por Armando Gay en las PASO de 2023- “hay mucho temor” en el interior del palacio municipal. Dijo reunirse a diario con trabajadores municipales y que se respira “mucho temor, hay represalias, hay mucha seguridad dentro, no se puede entrar al Concejo Deliberante, no se puede entrar a la Secretaría Social”.

Por último, en otro fragmento de una entrevista que concedió a Mañanas del Sur, por FM Lurdes, cargó contra la concesión a manos privadas del servicio de recolección de residuos. “No se entiende una privatización de los servicios, en una emergencia que no era tal. A veces, cuando uno escucha que todo es emergencia, ¿es que estamos en pandemia? Una cosa es la pandemia, pero otra cosa es utilizar una emergencia para evitar un procedimiento licitatorio, que obviamente lleva su tiempo y sus discusiones y se presentan un montón de empresas, y otra cosa es sacar una ordenanza estando ya los camiones de una empresa desde el día anterior. Evidentemente, ahí hay dificultades para la comprensión”, remató.

Fuente: El Entre Ríos