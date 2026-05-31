Emilia Mernes volvió a Nogoyá, recibió el abrazo de su ciudad y el reconocimiento de Ciudadana Ilustre

La cantante regresó a su ciudad natal para recibir la distinción de Ciudadana Ilustre. Emocionada, recordó sus comienzos, agradeció el apoyo de la comunidad y dejó abierta la posibilidad de realizar un show en Nogoyá.

La tranquilidad habitual de un domingo por la tarde en Nogoyá quedó alterada por una visita que movilizó a buena parte de la ciudad. Varias cuadras alrededor de la Casa de la Cultura estuvieron cortadas al tránsito y un vallado policial ordenó el movimiento de cientos de personas que se acercaron para ver a Emilia Mernes durante el acto en el que fue reconocida como Ciudadana Ilustre.

Desde temprano comenzaron a llegar familias, grupos de amigas y seguidores de distintas edades. Muchos llevaban carteles, fotografías, cartas y regalos. Algunos vecinos contaron que habían pasado buena parte del día esperando la llegada de la artista. También hubo personas que viajaron desde localidades cercanas para acompañar la jornada.

La expectativa crecía a medida que se acercaba la hora del acto. Cada movimiento en el ingreso despertaba comentarios y miradas. Cuando Emilia finalmente apareció, los gritos y los aplausos se hicieron escuchar desde todos los sectores.

Dentro de la Casa de la Cultura se realizó la ceremonia oficial, encabezada por el intendente Bernardo Schneider. Participaron además la vicegobernadora Alicia Aluani; autoridades municipales; la directora general de Programas y Programación Cultural, Natalia Prado, en representación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos; y concejales de la ciudad.

Emilia Mernes, junto al intendente Bernardo Schneider y la vicegobernadora, Alicia Aluani.

La declaración como Ciudadana Ilustre había generado debate en los días previos a la ceremonia. Durante el tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante hubo diferencias de criterio respecto de la distinción, aunque finalmente la iniciativa fue aprobada por unanimidad. Los concejales participaron del acto y posteriormente saludaron a la artista sobre el escenario.

Al momento de hablar, Emilia dejó de lado la imagen de artista internacional, acostumbrada a los grandes escenarios, y se mostró visiblemente emocionada.

“Estoy muy nerviosa y eso que he pasado por miles de escenarios. El micrófono lo he tenido en la mano miles de veces, pero para mí es realmente muy especial estar hoy acá con ustedes”, dijo al comenzar su discurso.

Con algunas palabras anotadas para no olvidarse nada, recordó a las personas que la acompañaron desde sus primeros años y destacó el vínculo que mantiene con la ciudad.

“Nogoyá es mi vida, es mi casa. Acá están mis recuerdos, mi familia, mis amigos, mis profesores y tantas personas que fueron parte de mi camino desde que era chica”, expresó.

A lo largo de su mensaje agradeció a sus padres, a su familia, a sus amigas y a todas las personas que la acompañaron durante su carrera. También recordó sus comienzos en la ciudad, cuando participaba de espectáculos locales sin imaginar el recorrido que vendría después.

La reflexión adquiría otro peso al repasar su presente. En los últimos años, Emilia se presentó en algunos de los escenarios más importantes de Latinoamérica, participó del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, formó parte de Lollapalooza, encabezó un show en el estadio Vélez Sarsfield y realizó diez funciones en el Movistar Arena. Más recientemente completó su .mp3 Tour y se presentó en Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo.

“Quién hubiera dicho que después de aquellos shows en el camioncito iba a tener la oportunidad de recorrer tantos lugares y presentarme en distintos escenarios del mundo. Pero lo más lindo es que, sin importar dónde esté, siempre llevo a Nogoyá conmigo”, señaló.

También destacó que esta distinción trascendía su propia figura. “Siento que este reconocimiento no es solamente para mí. De alguna manera les pertenece a todos los que formaron parte de mi historia, a quienes me apoyaron desde el comienzo y a quienes siguen acompañándome hoy”.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó la trayectoria de la cantante y la definió como un ejemplo para las nuevas generaciones. “Trascendiste las fronteras, hiciste realidad tu sueño con esfuerzo y dedicación. Sos un faro para toda la juventud”, afirmó.

En la oportunidad, Emilia se mostró predispuesta con los medios que cubrieron la actividad. En diálogo con ANÁLISIS y Radio Plaza, contó qué le diría hoy a aquella Emilia que soñaba con cantar cuando era una niña. “Que siga confiando”, respondió sin dudar.

Luego agregó: “Estoy muy agradecida con mi gente de acá, de Nogoyá. Siempre que me quise subir a un escenario a cantar me abrieron las puertas. La cultura acá es increíble, le dan muchísima importancia y es buenísimo que eso siga pasando”.

En declaraciones a la prensa deslizó además una frase que despertó expectativas entre sus seguidores. Dijo que le encantaría realizar un show en Nogoyá.

Finalizado el acto, la atención volvió a concentrarse en el exterior del edificio. La organización había analizado la posibilidad de permitir el ingreso de parte del público para que pudiera fotografiarse con la artista, aunque la cantidad de personas presentes hizo que esa alternativa no pudiera concretarse.

Lejos de retirarse de inmediato, Emilia se acercó a las rejas que la separaban del público y permaneció allí durante un largo rato. Recorrió los distintos sectores, saludando, recibiendo regalos y firmando autógrafos. Por momentos se inclinaba para alcanzar cartas, fotografías y dibujos que le acercaban desde atrás de las vallas.

Entre los obsequios hubo una gorra de la Selección Argentina, un mate rosa, una bandera de Nogoyá, alfajores artesanales y decenas de cartas escritas por sus seguidores. Muchas terminaron guardadas entre sus pertenencias mientras intentaba responder a la mayor cantidad posible de saludos.

Por una tarde en Nogoyá, Emilia Mernes dejó en pausa los grandes escenarios para reencontrarse con sus afectos y recibir el reconocimiento de la comunidad que la vio crecer.

Este domingo quedará entre los recuerdos de Emilia y de muchos nogoyaenses. Para ella, significó volver al lugar donde empezó todo y recibir el reconocimiento de su ciudad. Para cientos de niñas y adolescentes, fue la posibilidad de verla de cerca, entregarle una carta, un regalo o simplemente tratar de estar un poco cerca de la artista que admiran.