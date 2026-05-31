Autopista Santa Fe-Rosario: murió el conductor de una trafic al incrustarse contra un camión cisterna

Sucedió en el kilómetro 141,5, en la mano hacia Santa Fe, a 500 metros al norte de la cabina de peaje.

Esta mañana de domingo, después de las 9.30, en el kilómetro 141,5 de la autopista Santa Fe-Rosario, unos 500 metros al norte de la cabina de peaje, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, el conductor de una camioneta carrozada se incrustó en la parte posterior de un camión cisterna conducido por un ciudadano paraguayo que transportaba gas propano-butano, una sustancia inflamable.

Los operarios del peaje denunciaron inmediatamente el suceso a los oficiales de la Guardia Provincial. Estos cortaron el tránsito vehicular en ambos sentidos ante el potencial peligro que representa una explosión y desviaron la circulación por la ruta nacional 11, donde también se desplegaron efectivos de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo.

El conductor de la furgoneta falleció en el lugar. Su cuerpo pudo ser extraído del habitáculo por bomberos y médicos del SIES 107, aunque aún no fue identificado.

Protocolo por fuga de gas

Los bomberos zapadores policiales llegaron desde el destacamento de la ciudad de Santo Tomé y activaron de inmediato el protocolo ante el peligro de fuga de gas. Mientras tanto, el operativo sobre la autopista dispuso que el tránsito con destino al norte, hacia la ciudad de Santa Fe, fuera desviado a la altura de Coronda, mientras que los vehículos que circulaban hacia el sur fueron derivados a la altura del kilómetro 144, en jurisdicción de Sauce Viejo.