La Sinfónica de Entre Ríos prepara un nuevo concierto tras convocar a más de 350 personas en La Vieja Usina

La Sinfónica de Entre Ríos brilló en La Vieja Usina, con la interpretación de dos obras rusas.

Luego de una destacada presentación que reunió a más de 350 espectadores en La Vieja Usina de Paraná, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ya se prepara para su próximo concierto. La cita será el sábado 13 de junio a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15), donde interpretará Canto de Alabanza, la monumental obra sinfónico-coral de Felix Mendelssohn.

Bajo la dirección general de Luis Gorelik, la Sinfónica presentará esta pieza emblemática junto a los solistas Andrés Mernes, Marisú Pavón y Marina Silva. También participarán el Coro Cantus Firmus de la Asociación Verdiana de Paraná y el Coro de la Universidad Adventista del Plata. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La expectativa por la próxima presentación llega después de una nueva convocatoria exitosa de la Orquesta. El sábado pasado, más de 350 personas asistieron al concierto realizado en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita.

En esa oportunidad, el programa estuvo dedicado a dos grandes obras del repertorio ruso. La velada comenzó con la interpretación de Cuadros de una exposición, de Modesto Mussorgsky, una de las composiciones más reconocidas de la música sinfónica.

Antes de la ejecución, Luis Gorelik explicó que la obra fue escrita originalmente para piano en 1874 y posteriormente orquestada por Maurice Ravel. El director destacó además que se trata de un homenaje musical al arquitecto y pintor Viktor Hartmann, amigo del compositor ruso, y que su estructura reproduce el recorrido imaginario de un visitante por una muestra de arte.

La segunda parte del concierto tuvo como protagonista al reconocido flautista mexicano Abraham Sáenz, invitado especial de la noche, quien interpretó junto a la orquesta el Concierto para flauta y orquesta de Aram Jachaturián.

Gorelik señaló que la obra refleja una fuerte influencia del folclore armenio y recordó que fue compuesta originalmente para violín y luego adaptada para flauta por el célebre intérprete francés Jean-Pierre Rampal.

Tras su actuación, Sáenz destacó la exigencia técnica de la partitura y elogió el desempeño de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

Asimismo, valoró la posibilidad de presentarse en Paraná gracias al intercambio cultural impulsado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México y celebró que el concierto se realizara con acceso libre y gratuito.

Como cierre de su participación, el músico ofreció un bis con una obra del compositor británico Ian Clarke, que fue recibido con un cálido aplauso por parte del público.

La presentación en La Vieja Usina volvió a mostrar la buena respuesta de los entrerrianos a las propuestas de la Sinfónica provincial, que ahora se prepara para uno de los desafíos artísticos más importantes de su temporada con la interpretación de Canto de Alabanza en el Centro Provincial de Convenciones.