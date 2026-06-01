Habrá encuentros educativos sobre cine y salud mental en la ciudad

La cátedra de Prácticas de Acompañamiento Terapéutico de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, junto al Hospital Escuela de Salud Mental y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, llevará adelante la Práctica Educativa Territorial denominada "El cine como promotor de procesos de desmanicomialización en la región". Esta iniciativa consta de tres encuentros presenciales programados para el mes de junio en la ciudad de Paraná y busca generar un espacio de reflexión sobre el sistema de salud mental actual, utilizando el lenguaje audiovisual como herramienta para visibilizar las condiciones de vida en los centros de internación y fomentar la integración comunitaria de las personas usuarias de servicios de salud mental.

El primer encuentro de este ciclo se desarrollará este miércoles 3 de junio, a partir de las 13, en el Aula de la Memoria de la Escuela Normal José María Torres. En esta instancia inicial, el debate se centrará en la situación actual de los manicomios en la provincia de Entre Ríos y contará con la participación especial del colectivo Revuelta de las Viejas.

La intención de los organizadores es poner en contexto la realidad local y regional de las instituciones de salud mental, analizando los avances y los desafíos pendientes en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Este espacio busca que se pueda comprender las dimensiones sociales y subjetivas que implica el proceso de cierre de los hospitales monovalentes y la creación de dispositivos alternativos de base comunitaria.

La programación continuará el jueves 11 de junio en la sede del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, situada en Gregoria Matorras de San Martín 859, dentro del complejo de La Vieja Usina. En ese espacio se proyectará el documental Dejar Romero, dirigido por Alejandro Fernández Mouján y Hernán Khourian, una obra que registra el proceso de transformación y egreso de pacientes del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Se dispusieron dos funciones consecutivas, la primera a las 18 y la segunda a las 20.

Finalmente, el tercer encuentro tendrá lugar el viernes 12 de junio a las 18, regresando al Aula de la Memoria de la facultad. En esta jornada de cierre se realizará una entrevista abierta con los directores del documental proyectado el día anterior y con integrantes del equipo del Movimiento por la Desmanicomialización en Romero. El objetivo de este intercambio es profundizar en las experiencias territoriales y en el trabajo de producción necesario para documentar este tipo de procesos sociales complejos.

Además, se prevé una instancia de producción compartida con los estudiantes, donde se buscará sintetizar los aprendizajes realizados durante la práctica educativa y proyectar posibles intervenciones desde el campo del acompañamiento terapéutico y la comunicación en el ámbito de la salud mental pública.

La propuesta está abierta a estudiantes inscriptos en la práctica y al público en general.