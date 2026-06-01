El entrerriano Leonardo Morales sufrió el robo de su medalla de campeón en su domicilio de Córdoba

El futbolista entrerriano Leonardo Morales, recientemente campeón de Primera División con Belgrano de Córdoba, sufrió el robo de su medalla de campeón y otras pertenencias en su domicilio, ubicado en el barrio La Carolina, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

El hecho fue descubierto por el propio futbolista alrededor de las 19:10, al regresar a su residencia. Según el reporte de las fuerzas de seguridad, los autores del robo —aún no identificados— actuaron con precisión tras violentar los sistemas de cierre de una puerta corrediza que comunica con el patio del domicilio.

Aunque el botín incluyó una suma de dinero en dólares, un manojo de llaves y ropa de concentración oficial, el impacto más profundo para Morales trasciende lo económico. La sustracción de la medalla del Torneo Apertura de la Primera División representa la pérdida de una pieza irremplazable, símbolo del máximo logro alcanzado por el defensor en la élite del fútbol nacional y un objeto de altísimo valor emocional.

La investigación policial, liderada por la Brigada de Investigaciones de la Policía de Córdoba, enfrenta obstáculos significativos. El domicilio no contaba con cámaras de seguridad ni sistemas de alarmas operativos, lo que impide contar con registros fílmicos que permitan identificar a los responsables o el vehículo utilizado para la huida.

Este factor de vulnerabilidad técnica dificulta la labor de los investigadores, quienes ahora trabajan contrarreloj en la zona para intentar localizar pistas que conduzcan al paradero de los objetos robados. El caso ha generado conmoción en el ámbito deportivo local, no solo por la jerarquía del protagonista, sino porque vuelve a situar en el centro del debate la recurrencia de delitos contra la propiedad en los barrios de la zona norte de la capital cordobesa.

Mientras se intensifican las tareas de campo, el entorno del jugador y la institución aguardan avances que permitan, al menos, recuperar aquel testimonio material de su carrera profesional, cuyo valor simbólico para el futbolista es, a esta altura, incalculable.