Organizaciones de Entre Ríos rechazan el proyecto que busca modificar la Ley Nacional de Salud Mental

La Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos, junto a decenas de organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos, emitió un comunicado público en el que rechaza el proyecto impulsado por el gobierno nacional para reformar la Ley 26.657, vigente desde 2010 y con adhesión provincial desde 2016.

El documento advierte que los cambios propuestos por el Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, no implican mejoras sino retrocesos en derechos. Entre los puntos más críticos, el comunicado señala que el proyecto eliminaría el piso presupuestario del 10 por ciento del gasto en salud que debe destinarse a salud mental, suprimiría la prohibición de crear nuevos manicomios y borraría la obligación de sustituir las instituciones monovalentes existentes.

También se cuestiona que se elimine la lista de dispositivos comunitarios garantizados por ley, reemplazándola por una fórmula genérica que amplía la discrecionalidad del Ejecutivo. A eso se suma la exigencia de que las internaciones involuntarias cuenten con la firma de un médico psiquiatra, cuando la ley vigente admite también a psicólogos, en un contexto donde hay solo 5.000 psiquiatras en todo el país, la mayoría concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Otra de las advertencias que realizan las organizaciones es sobre la exclusión de las asociaciones de usuarios del Órgano de Revisión y la eliminación de organizaciones de derechos humanos de ese espacio de monitoreo.

En ese marco, las entidades firmantes recuerdan que Entre Ríos duplica la tasa nacional de suicidios, con regiones que la cuadruplican, y que la provincia nunca destinó el mínimo legal del 10 por ciento a salud mental, ni siquiera acercándose al 2 por ciento requerido.

El sitio del programa radial Y de repente la noche (Radio Universidad) difundió el planteo de la Asamblea. El documento reclama al gobierno provincial que se pronuncie en defensa de la ley vigente, exija la reapertura del Consejo Federal de Salud Mental y declare la emergencia en salud mental provincial, tal como ya lo hicieron otras once provincias del país.

La convocatoria es de la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos, integrada por trabajadores y usuarios de centros de atención primaria, hospitales, universidades y organizaciones sindicales y de derechos humanos.