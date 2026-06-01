Una Gala Lírica celebrará la herencia italiana en el Teatro 3 de Febrero

La Gala Lírica tendrá como protagonistas a los representante de la Asociación Verdiana.

En el marco de la Fiesta de la República Italiana y del Día del Inmigrante Italiano en Argentina, el próximo 4 de junio a las 20, se realizará una Gala Lírica en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. La propuesta reunirá a destacadas agrupaciones corales y solistas en una noche dedicada a la música, la cultura y el legado de la comunidad italiana. El evento es organizado de manera conjunta por la Asociación Mariano Moreno, la Asociación Verdiana y la Sociedad Italiana.

La programación contará con la participación del Coro Tradicional Maestro Lorenzo Anselmi, el Coro Cantus Firmus y Nuestro Coro, perteneciente a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), además de destacados solistas invitados.

La gala se propone como un homenaje a la inmigración italiana y a su influencia en la construcción de la identidad cultural argentina. A través de un repertorio lírico especialmente seleccionado, la velada buscará poner en valor las tradiciones musicales que forman parte del patrimonio de generaciones de descendientes italianos en el país.

Las entradas generales tienen un valor de 15.000 pesos, mientras que los socios de las entidades organizadoras podrán acceder a un precio promocional de 10.000 pesos. Además, los menores de 25 años podrán ingresar de manera gratuita.

Los tickets se encuentran a la venta en la boletería del Teatro 3 de Febrero, en 25 de Junio 60. La atención es de martes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20.

La propuesta invita a disfrutar de una noche de música lírica y, al mismo tiempo, rendir homenaje a la inmigración italiana, una de las corrientes migratorias que dejó una profunda huella en la historia y la cultura de la región.