Declararon Ciudadanos Ilustres al referente paralímpico Rodrigo López y al PF Juan Galarraga

El referente paralímpico Rodrigo López (partícipe 6 veces consecutivas de los Juegos Paralímpicos en Ciclismo Adaptado) y el preparador físico de Los Pumas 7s, Juan Galarraga Rossi, fueron nombrados Ciudadanos Ilustres. Así lo informó este 1º de junio el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos.

La distinción otorgada a ambos encuentra su fundamento en méritos deportivos que han posicionado a la provincia en el mapa mundial. Por un lado, el ciclista colonense Rodrigo López es un ícono del deporte paralímpico, habiendo representado a la Argentina en seis ediciones consecutivas de los Juegos Paralímpicos (Atenas 2004 a París 2024). Su palmarés incluye dos medallas paralímpicas, cuatro campeonatos mundiales consecutivos y una decena de oros en Juegos Parapanamericanos, además de poseer dos récords mundiales. Por otro lado, el concordiense Juan Galarraga Rossi ha consolidado una carrera de excelencia como preparador físico de Los Pumas Seven. Su rol ha sido fundamental en el reciente crecimiento del seleccionado argentino, destacándose especialmente en la conquista del World Rugby Sevens Series 2023 en Vancouver, donde su labor en el diseño de programas de entrenamiento de alto rendimiento fue un pilar estratégico para el éxito del equipo.

Rodrigo López: una vida consagrada al ciclismo de élite

El recorrido de Rodrigo López es, sin lugar a dudas, uno de los más laureados en la historia del deporte nacional. Especialista en pruebas como kilómetro, persecución, contrarreloj y pelotón, el ciclista no solo se ha destacado por sus 10 medallas mundiales y sus 11 diplomas paralímpicos, sino también por una vigencia que le permitió mantenerse en la élite durante dos décadas. Sus más de 50 reconocimientos, recibidos en diversos ámbitos, certifican el respeto que su figura inspira más allá de las pistas.

Juan Galarraga Rossi: el responsable físico de Los Pumas Seven

La trayectoria de Juan Galarraga Rossi es el resultado de un camino de formación riguroso que tuvo sus raíces en los clubes de Concordia, como el Club Salto Grande y el Centro Ex Alumnos Capuchinos. Su salto a Buenos Aires, donde estudió en el Cenard y se integró a clubes de renombre como CUBA, le permitió perfeccionarse bajo el ala de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Hoy, como head performance del seleccionado de Seven, Galarraga Rossi gestiona un desafío de alta exigencia: el circuito mundial le demanda aproximadamente 170 días al año fuera de casa. Esta distinción como Ciudadano Ilustre premia no solo sus títulos, sino también su vocación, el sacrificio familiar y su capacidad para liderar programas de entrenamiento que han llevado a Los Pumas Seven a la cúspide del rugby mundial.

Cabe destacar que ambos proyectos de Ley fueron tratados y aprobados el pasado 13 de mayo por parte de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, durante la sexta sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo. Este lunes 1º de junio, finalmente, se oficializaron a través del Boletín Oficial.