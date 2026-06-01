Flotta: “Me preocupa el poco ritmo con el que van a llegar los centrales”

A pocos días del inicio del Mundial, Rubén Flotta se mostró preocupado por las lesiones en Argentina.

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó en el inicio la final de la Liga de Campeonato y destacó que “el PSG es el mejor equipo del mundo. En su momento tuvieron a Messi, M’bappe y Neymar y ahora, Luis Enrique, creó un compromiso colectivo que es impresionante”.

Y expresó: “Fue un partido muy táctico, bien jugado por ambos equipos, pero si al PSG le das espacio te mata de contragolpe. Este equipo reúne jugadores con una gran técnica y con sacrificio por recuperar la pelota, dos aspectos claves en el fútbol moderno”.

Más adelante, a dos semanas del inicio del Mundial 2026 para la selección argentina, el DT dijo: “Cuando fuimos como candidatos nos vinimos en segunda fase. En México 86 fue lo mismo, fue un caos cuando Argentina jugó mal contra Colombia en un amistoso, de hecho, hubo una reunión en AFA y querían echarlo. Afortunadamente Grondona lo mantuvo y se logró lo que se logró en aquel Mundial”.

En otro tramo se mostró preocupado por los jugadores que llegan tocados a la cita ecuménica. “Cuti Romero va a llegar sin ritmo de fútbol, Montiel y Molina también llegan con lo justo. Todavía hay un tiempo razonable para recuperarse, pero no se pueden dar muchas ventajas”.

Y siguió: “Me preocupa el poco ritmo con el que van a llegar los marcadores centrales, lo del Cuti”.

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