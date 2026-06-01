El Festival Uaifai regresa a Paraná con una maratón de micromonólogos

Con fuerte presencia de artistas locales, se presenta una nueva edición del Festival Uaifai.

Durante el mes de junio, la capital entrerriana se convertirá en una de las sedes principales del Festival Uaifai de Micromonólogos, un evento de alcance federal que presentará más de sesenta versiones escénicas en ocho localidades del país. En la capital entrerriana, la programación se desarrollará a lo largo de seis jornadas divididas en dos etapas, con el objetivo de difundir el teatro breve.

La organización local está a cargo de un equipo de gestores independientes integrado por Sabrina Lute, Margarita Chávez, Pía Taborda, Lucilo Ríos y Dimas Santillán, quienes trabajan en coorganización con Teatro Uaifai y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos para garantizar un circuito de exhibición que potencie el trabajo de directores y actores de la región.

La primera parte del festival tendrá lugar en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250, los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio. En esta sede, las actividades comenzarán a las 20 con una recepción en el living del centro cultural, donde el público podrá disfrutar de un ágape que incluye productos locales como cervezas artesanales, gin y otras degustaciones antes de ingresar a la sala principal. Las funciones iniciarán puntualmente a las 20:30, presentando cada noche cuatro piezas breves distintas.

El circuito se trasladará luego a Ferrero Cantina Cultural, en calle Piedrabuena 133, durante los días viernes 12, sábado 13 y jueves 18 de junio. Esta segunda sede propone una experiencia diferente, integrando el teatro independiente con un ambiente gastronómico donde el público podrá consumir durante las presentaciones.

Un aspecto que se destaca en esta edición es el origen de los textos, los cuales provienen de la Colección Microchip de Editorial Uaifai. Se trata de antologías de dramaturgia contemporánea que reúnen escritos de autores de toda Latinoamérica y Argentina, una forma de fomentar la circulación de textos que luego son apropiados y puestos en escena por elencos locales.

Complementando las presentaciones en vivo, el festival incluirá una instancia de formación denominada "Entre Ríos a todo Teatro" el martes 9 de junio. En esta jornada se dictarán dos capacitaciones especializadas. Por un lado, el seminario de microteatro a cargo de la docente Raquel Freijo y, por otro, un taller de introducción al teatro fijo mediante el uso de máscaras dictado por Juan Dome. Estas propuestas están destinadas tanto a la comunidad artística profesional como a estudiantes que deseen profundizar en técnicas específicas de la actuación y la producción de obras breves.

En cuanto al acceso a los espectáculos, se fijó un precio general de $20.000, mientras que estudiantes y jubilados podrán acceder a un valor diferenciado de $15.000. La preventa anticipada se encuentra habilitada a través del 343 154761112 (Dimas).

Programación completa en Paraná

Sede 1: Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250)

Jueves 4 de Junio, a las 20:30.

-La turbulenta ética de un sicario | Actúa: Alfonsina Vieytes. Dirige: Azul Balmas.

-La pantalla no miente | Actúa: Pilar Solaro. Dirige: Azul Balmas.

-La conciencia de clase del guante de goma | Actúa: Abril Aguirre. Dirige: Sabrina Lute.

-La sombra Oculta | Actúa: Tobias Bonetto. Dirige: Sabrina Lute.

Viernes 5 de Junio, a las 20:30.

-La selva, el bosque, mi cuerpo | Actúa: Sabrina Giacomini. Dirige: Margarita Chaves.

-Smalltown boy | Actúa: Gabriel Cuadra. Dirige: Margarita Chaves.

-El orbe | Actúa: Caro Torres. Dirige: Dimas Santillán.

-Klepto | Actúa: Lucilo Ríos. Dirige: Dimas Santillán.

Sábado 6 de Junio, a las 20:30.

-Sacro | Actúa: Ana Deut. Dirige: Gabriel Cuadra.

-Entre Julio y Yo | Actúa: Margarita Chaves. Dirige: Gabriel Cuadra.

-Los votos | Actúa: Maru García. Dirige: Lucilo Ríos.

-Mi cuerpo también se pudre | Actúa: Sabrina Lute. Dirige: Lucilo Ríos.

Sede 2: Ferrero Cantina Cultural (Calle Piedrabuena 133)

Viernes 12 de Junio, a las 20:30.

-La turbulenta ética de un sicario | Actúa: Alfonsina Vieytes. Dirige: Azul Balmas.

-La pantalla no miente | Actúa: Pilar Solaro. Dirige: Azul Balmas.

-La conciencia de clase del guante de goma | Actúa: Abril Aguirre. Dirige: Sabrina Lute.

-La sombra Oculta | Actúa: Tobias Bonetto. Dirige: Sabrina Lute.

Sábado 13 de Junio, a las 20:30.

-El orbe | Actúa: Caro Torres. Dirige: Dimas Santillán.

-Klepto | Actúa: Lucilo Ríos. Dirige: Dimas Santillán.

-Sacro | Actúa: Ana Deut. Dirige: Gabriel Cuadra.

-Los votos | Actúa: Maru García. Dirige: Lucilo Ríos.

Jueves 18 de Junio, a las 20:30.

-La selva, el bosque, mi cuerpo | Actúa: Sabrina Giacomini. Dirige: Margarita Chaves.

-Smalltown boy | Actúa: Gabriel Cuadra. Dirige: Margarita Chaves.

-Entre Julio y Yo | Actúa: Margarita Chaves. Dirige: Gabriel Cuadra.

-Mi cuerpo también se pudre | Actúa: Sabrina Lute. Dirige: Lucilo Ríos.