Entre Ríos y Chipre impulsan una muestra sobre tradiciones carnavalescas

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, recibió al embajador de la República de Chipre en Argentina, Stelios Georgiades, para avanzar en los preparativos de la muestra internacional “Máscaras sin fronteras: Carnavales de Europa a América Latina”, que se presentará el próximo 24 de junio en la Casa de Entre Ríos.

Durante la reunión, se avanzó en los aspectos organizativos de la exposición, una propuesta promovida por la Embajada de la República de Chipre junto a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Representación del Gobierno en Buenos Aires, con el acompañamiento de distintas representaciones diplomáticas europeas.

La propuesta reúne imágenes y materiales vinculados a las tradiciones carnavalescas de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal, ofreciendo una aproximación a algunas de las expresiones culturales más representativas de estos países.

La muestra llegará a la Ciudad de Buenos Aires luego de presentarse en Gualeguaychú y Concordia, donde formó parte de una agenda de actividades orientadas a promover el intercambio cultural y el conocimiento de distintas manifestaciones vinculadas al carnaval.

A través de este recorrido, la exposición invita a descubrir similitudes, particularidades y raíces compartidas entre los carnavales de Europa y América Latina, destacando su valor como expresiones culturales que forman parte de la identidad de los pueblos.

La iniciativa refleja el trabajo conjunto entre la provincia de Entre Ríos y la Embajada de Chipre para fortalecer los vínculos culturales y generar nuevos espacios de encuentro e intercambio.