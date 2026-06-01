Evalúan la viabilidad técnica para habilitar el tránsito de bitrenes en el Túnel Subfluvial

Con el objetivo de avanzar en la planificación de un ensayo que permita evaluar las condiciones técnicas y estructurales del viaducto para habilitar la circulación de bitrenes, se realizó un encuentro de trabajo en el Centro de Interpretación del Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis.

La reunión estuvo encabezada por los directores del Ente Interprovincial, por Entre Ríos, Aníbal Vergara, y por Santa Fe, Sebastián Barbona. Participaron además el subsecretario de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe, Jorge Henn; el gerente general de Renault Argentina, Martín Miguel Morales; y representantes de empresas vinculadas al sector.

Durante el encuentro, que se desarrolló bajo una modalidad híbrida -presencial y virtual-, se definieron los principales ejes de trabajo técnico y de infraestructura necesarios para analizar la viabilidad del tránsito de este tipo de transporte por el Túnel Subfluvial.

Entre los aspectos evaluados, se destacó que los bitrenes alcanzan una longitud de hasta 30 metros y una capacidad de carga de 74 toneladas, con semirremolques de 12,50 metros cada uno. En este marco, para la etapa de pruebas se prevé la incorporación de un tractor adicional y equipamiento complementario, contemplando la posibilidad de una eventual detención dentro del túnel. El ensayo se realizará en horario nocturno, con el fin de no afectar la circulación habitual del viaducto.

Cabe señalar que la iniciativa se vincula con el desarrollo de los clústeres automotrices de Córdoba y Santa Fe, integrados por terminales, autopartistas y proveedores estratégicos de la región. En el caso de Santa Fe, la provincia impulsa un esquema basado en 49 cadenas de valor, entre las que la industria automotriz-autopartista ocupa un rol central.