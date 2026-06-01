Def Leppard vuelve a la Argentina y tocará en el Movistar Arena junto a Extreme

La legendaria banda británica Def Leppard regresará a la Argentina el próximo 5 de noviembre con un show en el Movistar Arena, en el marco de una gira que también incluirá presentaciones en distintos países de Sudamérica y México.

El grupo estará acompañado por la banda estadounidense Extreme, que participará como invitada especial de una de las fechas internacionales más importantes del calendario rockero de 2026.

Con producción de Fenix Entertainment, las entradas podrán adquirirse en una preventa exclusiva para clientes Galicia que comenzará el miércoles 3 de junio a las 10, mientras que la venta general se habilitará el viernes 5 de junio en el mismo horario.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 110 millones de discos vendidos en todo el mundo, la formación integrada por Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen es considerada una de las más influyentes de la historia del rock.

Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran los álbumes “Pyromania” y “Hysteria”, de los que surgieron clásicos como “Pour Some Sugar On Me”, “Rock Of Ages”, “Animal”, “Love Bites” y “Foolin’”.

El anuncio marca además el regreso de Def Leppard a Sudamérica luego de la gira que realizó en 2023 junto a Mötley Crüe, una serie de conciertos que reunió a más de 2,1 millones de espectadores en 27 países distribuidos en cinco continentes.

Lejos de limitarse a su repertorio histórico, la banda lanzó en los últimos años los discos “Diamond Star Halos” y “Drastic Symphonies”, este último grabado junto a la Royal Philharmonic Orchestra.

Reconocido por la potencia de sus presentaciones en vivo, el grupo británico volverá a encontrarse con el público argentino después de varios años para repasar una carrera que lo convirtió en uno de los nombres más importantes del rock internacional.

Fuente: Noticias Argentinas.