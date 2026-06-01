Básquet: Santa Elena clasificó al Entrerriano de Infantiles

Tras vencer a Villaguay, el equipo de la ABSE se quedó con el repechaje.

El seleccionado masculino de Infantiles de la Asociación de Básquet de Santa Elena (ABSE) consiguió un importante triunfo en el Repechaje y aseguró su clasificación a la Fase Final del Campeonato Provincial Federativo, luego de superar con autoridad a su par de Villaguay por 79 a 47.

El encuentro se disputó en el gimnasio “Prof. María Cristina Rossi” del Club Independiente de La Paz y tuvo como gran protagonista al conjunto dirigido por Martín Lamboglia, que mostró un sólido rendimiento colectivo para quedarse con la victoria y obtener el boleto a la instancia decisiva del certamen entrerriano.

Entre las figuras destacadas del encuentro sobresalió Felipe Tenembaum, quien lideró el goleo del equipo con 18 puntos. También tuvieron una destacada producción ofensiva Bastian Pusch, autor de 13 unidades, y Mateo Scaldafiero, que aportó 11 tantos para una formación que mostró un gran funcionamiento grupal.

La Fase Final del Campeonato Provincial Masculino de Infantiles se desarrollará del 12 al 14 de junio en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde los mejores representativos de Entre Ríos buscarán quedarse con el título provincial.