Realizan una colecta solidaria para asistir a familias de trabajadores de Granja Tres Arroyos

La iniciativa busca reunir alimentos y elementos de primera necesidad para ayudar a los empleados afectados por el conflicto laboral y el cierre de la planta en Concepción del Uruguay.

En medio de la compleja situación que atraviesan los trabajadores de Granja Tres Arroyos, vecinos y organizaciones de Concepción del Uruguay impulsaron una colecta solidaria destinada a asistir a las familias afectadas por la falta de actividad y la incertidumbre laboral.

La campaña se desarrolla en un puesto ubicado en la intersección de Los Constituyentes e Hipólito Yrigoyen, donde se reciben donaciones de alimentos no perecederos y otros productos esenciales para distribuir entre quienes más lo necesitan.

Según señalaron desde la organización, muchas familias dependen exclusivamente del ingreso generado por la actividad en la planta avícola y, ante la paralización de la producción y las dificultades derivadas del conflicto, numerosos hogares atraviesan una situación económica crítica.

Por este motivo, convocaron a la comunidad uruguayense a sumarse a la iniciativa solidaria, acercando alimentos, artículos de higiene y otros elementos de primera necesidad que permitan acompañar a los trabajadores y sus familias en este difícil contexto.

Los organizadores destacaron la importancia de la solidaridad de la comunidad y remarcaron que la colecta continuará durante los próximos días mientras persista la situación que afecta a cientos de familias vinculadas a la empresa.

La Pirámide