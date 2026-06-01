La recaudación tributaria superó a la inflación por primera en nueve meses

En un mes en el que economistas de consultoras privadas expusieron lecturas divergentes sobre el nivel de actividad, la recaudación por el Impuesto a las Ganancias alcanzó un máximo de $7,8 billones y contribuyó a mejorar el resultado global tras nueve meses de caída en valores ajustados por inflación. El tributo se vio impulsado por el aumento de las utilidades de las empresas y de la base imponible de los trabajadores.

ARCA informó que en mayo las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $21,5 billones, un incremento nominal del 35,6% respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 32,4% en ese lapso. En términos reales registró un aumento de 3,3 por ciento.

En el caso de Ganancias el informe de ARCA destacó que incidieron favorablemente:

La baja base de comparación, debido al menor saldo a ingresar en el año anterior por los altos anticipos del período fiscal 2023.

El incremento en mayo 2026 de la cantidad de presentaciones y del impuesto determinado en relación a lo presentado en el año anterior en el mes de vencimiento, favorecido por los incentivos generados por las modificaciones de la Ley 27.799, como ser el incremento de los umbrales penales, el aumento de multas por infracciones formales y la disminución de períodos de prescripción para contribuyentes cumplidores.

Los cambios introducidos por la R.G. 5.685/2025 en Ganancias Sociedades, que modificó las alícuotas de los anticipos a 11,11% en un régimen de 9 ingresos.

Atenuó la variación la liquidación anual de relación de dependencia y jubilados con el cómputo del Siradig 2025 y de los parámetros definitivos para el período fiscal 2025..

Por otra parte, ARCA explica los factores que incidieron negativamente en el mes por IVA impositivo e IVA Aduanero:

El incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, en relación al año anterior.

Mayores devoluciones a Exportadores y del Régimen de Comercialización de Granos en comparación al año pasado.

Mayores pagos con saldos a favor de los contribuyentes.

La desaceleración de las importaciones, debido a la alta base de comparación por el fuerte crecimiento en el año anterior.

La liquidación del agro en plena cosecha gruesa

En plena recolección de maíz y soja, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 2.677 millones durante mayo. El monto representó un incremento del 7% respecto de abril y una disminución del 12,3% en comparación con un año antes.

Los datos surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que precisaron además que el acumulado anual totalizó USD 10.343 millones. En comparación con el período enero-mayo de 2025, significó un ingreso 12% inferior.