Presentaron un proyecto para declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

Este miércoles ingresó en la Legislatura entrerriana un proyecto de ley que propone declarar Ciudadano Ilustre de la provincia al cantante Emanuel Julio Noir, líder y vocalista de la banda Ke Personajes, surgida en Concepción del Uruguay y convertida en uno de los fenómenos musicales más convocantes de la actualidad latinoamericana.

La iniciativa fue presentada por el senador Martín Oliva y pone el foco no solo en el impacto artístico alcanzado por el grupo, sino también en el recorrido personal de Noir y en el valor simbólico que representa para miles de jóvenes entrerrianos. En los fundamentos del proyecto se destaca especialmente “la autenticidad, la perseverancia y la identidad barrial” del músico, señalando que su historia constituye “un ejemplo de coherencia y superación”.

El texto repasa los orígenes humildes del cantante, quien trabajó junto a su padre y su hermano en la albañilería antes de dedicarse de lleno a la música. Según plantea el proyecto, uno de los rasgos más significativos de Noir es haber mantenido intacto su vínculo con sus raíces aun después de alcanzar notoriedad internacional.

Ke Personajes fue conformada oficialmente en diciembre de 2016 por Emanuel Noir junto a Sebastián Boffelli, Juan Emanuel Álvarez, Joel Brem y Enzo Martínez. Desde entonces, el grupo construyó un crecimiento sostenido que lo llevó a recorrer escenarios de Argentina y distintos países de América y Europa.

Uno de los principales argumentos del reconocimiento provincial es la reciente participación de la banda en el Festival Internacional de Viña del Mar 2026, donde obtuvo los máximos galardones del certamen y logró una fuerte repercusión continental. El proyecto señala que la presentación convirtió al anfiteatro chileno “en un solo coro”, consolidando a Ke Personajes como una de las expresiones más populares de la música latinoamericana actual.

La iniciativa también recuerda que en 2023 el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay ya había distinguido a la banda como “Uruguayenses Destacados de la Cultura y Embajadores de la Música Popular”, reconocimiento que ahora podría ampliarse a nivel provincial.

En el articulado, el proyecto establece: “Declárese Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al compositor y cantante Emanuel Julio Noir, líder y vocalista del grupo musical Ke Personajes”.

Además del reconocimiento artístico, la propuesta enfatiza el valor social y pedagógico del ejemplo de Noir, al considerar que representa la posibilidad de “triunfar en el mundo sin dejar de ser de barrio” y de sostener la identidad propia aun en escenarios de éxito masivo.