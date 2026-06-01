El Consejo de Teatro Independiente recorre la provincia con un ciclo de formación

El Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos puso en marcha el programa Entre Saberes, un ciclo de capacitaciones y talleres gratuitos que recorrerá diversas regiones del territorio entrerriano durante el mes de junio. Esta iniciativa tiene como propósito descentralizar la formación artística y brindar herramientas expresivas a diferentes sectores de la comunidad, desde las infancias hasta los adultos mayores. Las actividades se desarrollarán en centros culturales, salones municipales y unidades educativas para fortalecer el entramado del teatro independiente mediante el intercambio de conocimientos entre profesionales y vecinos de cada localidad.

La agenda comenzará este martes 2 de junio a las 18:30 en la sede Gualeguaychú de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader. En ese espacio, la coordinadora Paulina Lemes dictará el taller de movimiento creativo para infancias, una propuesta que aborda el lenguaje corporal y la comunicación interpersonal como vehículos de creatividad para los más chicos. Según explicaron desde la organización, este encuentro pretende instalar "una mirada de respeto profundo hacia las infancias", fomentando la expresión sin prisas y desde la ternura.

Por su parte, los adolescentes tendrán su espacio el sábado 6 de junio a las 15 en el Salón de Usos Múltiples de la Junta de Gobierno de San Anselmo. El taller, denominado "El teatro como experiencia expresiva", estará a cargo de Leonel Hernán Barlotti y se enfocará en redescubrir las posibilidades de la voz y el cuerpo a través del juego teatral.

En martes 9 de junio a las 16:45, Juan Carlos Izaguirre coordinará en el Salón de Convenciones de María Grande un taller sobre abordaje del teatro popular. Esta instancia no requiere experiencia previa y está pensada para aprender a contar historias del propio barrio utilizando sus destrezas naturales.

El segundo fin de semana de junio concentrará una gran variedad de actividades en simultáneo. El sábado 13, de 9 a 12, se llevará a cabo en el Salón de Cultura de Liebig la propuesta "Sueños mayores", dictada por Carlos Javier Coto y destinada específicamente a adultos mayores con el fin de estimular la memoria y la comunicación compartida.

Ese mismo día, por la tarde, se realizarán dos laboratorios técnicos: uno en el Centro Cultural Margarita Thea de Caseros, donde Héctor Acosta trabajará sobre principios de la antropología teatral en el taller Del cuerpo y la voz a la acción, y otro en la Asociación Cultural Nogoyá, a cargo de Patricia Miotto, enfocado en la construcción del personaje a través de técnicas de máscaras para personas con experiencia previa. Inscripción en este enlace.

Inscripción al taller de Héctor Acosta acá.

Inscripción al taller de Patricia Miotto acá.