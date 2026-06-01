Paraná: cortan el tránsito en calle Santa Fe entre Alameda y Garay por obras sanitarias

Este lunes a partir de las 8 hs, personal municipal ejecutará una intervención en la red de infraestructura de desagües cloacales, en el tramo entre calles Alameda de la Federación y Garay. Debido a estas tareas de mantenimiento, en el marco de acciones preventivas para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio, se dispondrá un corte total de tránsito en ese tramo de calle Santa Fe. Se estima que la labor se extenderá hasta horas del mediodía.

Se recomienda a los automovilistas transitar con precaución por los sectores adyacentes, y preferentemente tomar vías alternativas a esa zona, para evitar congestionamientos. Habrá presencia de inspectores de tránsito para ordenar y administrar los flujos de circulación vehicular en las inmediaciones.

El director de Obras Sanitarias de Paraná explicó que los trabajos realizados este lunes sobre calle Santa Fe, entre Garay y Alameda de la Federación, responden a la reparación de una conexión cloacal domiciliaria perteneciente a un edificio de la zona y no a una falla de la red troncal.

Según detalló, el inconveniente fue detectado el viernes pasado, cuando una rotura en la vereda obligó a una intervención de urgencia. Al avanzar con las tareas, los operarios comprobaron que el socavón se extendía hasta la calzada, por lo que se resolvió reemplazar completamente la cañería afectada.

El funcionario indicó que este tipo de problemas suele estar vinculado al crecimiento edilicio de la ciudad. “Donde antes vivía una sola familia hoy funcionan edificios con decenas de departamentos conectados a cañerías antiguas de 110 milímetros”, explicó. En ese sentido, señaló que muchos de esos conductos son de materiales viejos, como cerámicos o vítreos, que con el paso del tiempo y los movimientos del suelo terminan quebrándose y generan hundimientos en veredas y calles.

Asimismo, precisó que el corte de tránsito dispuesto en Santa Fe entre Garay y Alameda fue coordinado con la Dirección de Tránsito y estimó que, de no surgir imprevistos, la circulación quedaría normalizada alrededor del mediodía.