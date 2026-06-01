Concordia: condenaron a una mujer a una pena condicional por maltratar un animal

En un fallo que marca un precedente significativo en la jurisdicción, la Justicia de Concordia condenó a una comerciante de 48 años por actos de crueldad y malos tratos contra los animales.

El Vocal de Juicio y Apelaciones, Aníbal Lafourcade, homologó un acuerdo de juicio abreviado que impone una pena de prisión condicional y reglas de conducta estrictas relacionadas con el cuidado de mascotas.

Además de la pena de prisión en suspenso, la mujer deberá cumplir durante dos años con una serie de restricciones para evitar el cumplimiento efectivo de la condena.

Entre las reglas comunes (fijar domicilio y no abusar de sustancias), el juez Lafourcade incluyó puntos específicos que apuntan a la reeducación y la prevención, como una capacitación obligatoria, restricción profesional y protección de testigos.