Se instituyó el 19 de mayo como el Día de la Cultura Chaná

Imagen de archivo de la sesión del miércoles 13 de mayo pasado cuando el Senado aprobó la iniciativa de declarar el Día de la Cultura Chaná.

En el Boletín Oficial de la Provincia de este 1° de junio, se publicó que se ha instituido el Día de la Cultura Chaná por parte de la Legislatura entrerriana.

En rigor, se trata de la sanción de la Ley N° 11.284 por el cual se instituye el 19 de mayo de cada año como el “Día de la Cultura Chaná”, en conmemoración al nacimiento de Ederlina Miguelina Llelón, considerada la última guardadora de la cultura ancestral Chaná de costumbre matriarcal.

En el artículo segundo se establece que “el Día de la Cultura Chaná tiene por objeto generar instancias de difusión y concientización sobre el legado de esta cultura y su lenguaje, sus características y la relevancia de su conservación”.

En el artículo 3° se indica que el Poder Ejecutivo “determinará por vía reglamentaria la Autoridad de Aplicación, quién deberá establecer en cada año las actividades y acciones por las que se implementarán los objetivos de la presente ley”.