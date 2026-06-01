El artista Roberto Fernández rescata la arquitectura histórica de la región

Roberto Fernández inaugura su muestra este jueves en La Casa de la Cultura de Entre Ríos.

El artista visual santafesino Roberto Fernández presentará su nueva muestra este jueves 4 de junio a partir de las 20 en la Sala Expandida de La Casa de la Cultura, ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná. La exhibición busca poner en diálogo la arquitectura patrimonial de Paraná y Santa Fe de principios del siglo XX y una serie de retratos contemporáneos de personas del continente africano.

El evento de apertura contará con una demostración de pintura en vivo. La propuesta técnica de Fernández se centra en el uso de la acuarela y el pastel, materiales que le permiten explorar una estética donde la sugerencia predomina sobre la definición rígida de las formas. En su serie dedicada a la arquitectura del 1900, el artista rescata el valor histórico de las construcciones de ambas capitales provinciales. Según el concepto del autor, esta decisión invita a quien observa la obra a completar las imágenes con su propia mirada, permitiendo que "la bruma de color vaya tomando tonalidades y detalles que evocan una atmósfera de época".

La muestra también integra una colección denominada "Rostros actuales del África", donde el artista plasma la fuerza y la expresión de la figura humana. Esta faceta de su trabajo está influenciada por estudios realizados bajo la tutela de maestros y referentes de la técnica como Álvaro Gatti, además de nutrirse de la tradición clásica de pintores como Turner y Rembrandt.

Las obras permanecerán en exposición hasta el 25 de junio.

La actividad será de acceso libre y gratuito.