Granja Tres Arroyos: UATRE advierte por la crítica situación de trabajadores: “Estamos en el horno”

El delegado de UATRE Entre Ríos, Edgardo Maier, expresó su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores vinculados a Granja Tres Arroyos y aseguró que los atrasos salariales se vienen profundizando desde hace más de un año.

En diálogo radial, el dirigente explicó que el conflicto no afecta solamente a los empleados directos de la empresa, sino también a granjeros integrados, trabajadores rurales, frigoríficos, personal de alimentación y otros sectores relacionados con la actividad avícola. Según indicó, la problemática alcanza a unos 6.000 o 7.000 trabajadores en distintas provincias del país.

“Hay lugares donde recién se abonó la segunda cuota correspondiente al salario de abril. Estamos terminando mayo y los trabajadores siguen esperando cobrar lo que ya trabajaron”, afirmó.

Maier recordó que durante los últimos meses los gremios acompañaron distintas alternativas para sostener la actividad y preservar las fuentes laborales. “Siempre priorizamos el mantenimiento de los puestos de trabajo, aun soportando críticas y tratando de hacer entender a los compañeros la situación que atravesaba la empresa”, señaló.

Sin embargo, consideró que el escenario se agravó notablemente y aseguró que muchos empleados se encontraron recientemente con establecimientos cerrados o con muy poca actividad, indicó el sitio la pirámide.

Ante esta situación, UATRE solicitó una audiencia ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos y no descartó la adopción de medidas de fuerza. “Si no hay respuestas, las organizaciones gremiales deberán definir los pasos a seguir para visibilizar el conflicto”, advirtió.