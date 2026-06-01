Cavallo pidió más reservas, más crédito en dólares y avanzar hacia la eliminación total del cepo

El exministro de Economía Domingo Cavallo aseguró este domingo que el Gobierno de Javier Milei necesita avanzar en dos frentes para acelerar la desinflación y lograr una recuperación más firme de la actividad económica: una mayor acumulación de reservas internacionales y una expansión del crédito bancario en dólares.

A través de una publicación en su blog personal, Cavallo sostuvo que el ajuste fiscal seguirá siendo importante, aunque consideró que su aporte a una reducción adicional de la inflación será cada vez más limitado durante lo que resta de 2026 y 2027.

"Para que de aquí a las elecciones del año próximo la tasa de inflación tienda a bajar y que la demanda interna de bienes y servicios se reactive", señaló que existen dos cuestiones que considera fundamentales dentro de las discusiones que mantienen el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó Ámbito.

Reservas, la clave para bajar el riesgo país En primer lugar, el exfuncionario remarcó la necesidad de profundizar la acumulación de reservas internacionales, una recomendación que, según recordó, viene realizando desde el inicio de la gestión de Milei y que también es impulsada por el FMI.