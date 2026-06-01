La autopsia reveló que Agostina Vega fue asfixiada y hallaron “posibles signos de abuso sexual”

La autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada en la capital de Córdoba el fin de semana pasado, arrojó sus primeros resultados. El informe preliminar apuntó que Agostina perdió la vida debido a una asfixia mecánica y que, tras su muerte, fue desmembrada, coinciden fuentes del expediente.

¿La víctima fue abusada antes de morir? Las opiniones en torno a la autopsia no fueron concluyentes. Las fuentes consultadas coinciden en la existencia de “posibles signos de abuso sexual”. Sin embargo, la descomposición del cuerpo, hallado casi una semana después de la muerte, impediría, por lo pronto, una conclusión definitiva en la causa investigada por el fiscal Raúl Garzón.

La clave para determinar o descartar un abuso serán los estudios anatomopatológicos que se realizan luego de la autopsia inicial. Estos estudios suelen demorar varios días. Si el abuso es confirmado, significaría un cambio notable en la calificación en contra de Claudio Barrelier, el único acusado por el hecho. Los forenses, por otra parte, lograron establecer la data de muerte.

“Se estima un marco temporal entre las 23 del sábado 20 y las 5 AM del sábado 21 de mayo”, asegura una misma fuente. Es decir: Agostina fue asesinada, al menos, casi cuatro horas antes de que la Policía de Córdoba recibiera la denuncia por su desaparición. En las últimas horas, Barrelier -detenido en el penal de Bouwer, internado en un pabellón psiquiátrico luego de que expresara su deseo de quitarse la vida tras el hallazgo del cadáver- fue finalmente imputado por el delito de femicidio.

Nuevos agravantas a la calficación podrían ser agregados. ¿Por qué nadie escuchó nada? La asfixia como método de muerte y el desmembramiento post-mortem son compatibles con la hipótesis del “crimen silencioso” que barajan los investigadores.

El fiscal Garzón, según reveló este medio, sospecha que Barrelier actuó solo en su casa del barrio Cofico de la capital cordobesa. Según confiaron altas fuentes del caso a Infobae, una de las líneas de trabajo apunta a determinar si Agostina fue drogada, algo que deberán determinar las pericias toxicológicas, cuyos resultados se conocerán con el correr de los días.

Fuente: Infobae.