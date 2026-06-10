“Quiero ganar cosas con el Tottenham”, dijo el concordiense Marcos Senesi en su presentación

El defensor entrerriano Marcos Senesi fue presentado este miércoles por el Tottenham como nuevo jugador de cara a la próxima temporada a través de un vídeo con la colaboración de Osvaldo Ardiles (exfutbolista del club en 1978).

El concordiense, que integró la prelista de la selección argentina para el Mundial y sonó como posible reemplazante del lesionadl Leonardo Balerdi, firmó contrato hasta 2030 y llega como agente libre luego de disputar 4 campañas con el Bournemouth, quien se clasificó por primera vez a competencias europeas.

“Quiero ganar cosas con el Tottenham y haré todo lo posible para que eso suceda”, indicó el exSan Lorenzo y agregó: “Cada vez que entre en el campo, haré todo lo posible para que los fanáticos se sientan orgullosos y llevar al club de vuelta al lugar al que pertenece".

El director deportivo Johan Lange señaló: “Marcos es un defensor que aporta una combinación de calidad, inteligencia y liderazgo a nuestro equipo”. Y añadió: “su deseo por competir cada pelota lo convierte en un excelente ajuste para la forma de jugar que queremos”.

Por su parte, el entrenador Roberto De Zerbi se mostró ansioso por dirigirlo: "Me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando; estoy deseando trabajar con él y ver la contribución que puede hacer al equipo”.

En declaraciones reproducidas por NA, el DT analizó el juego del defensor: "Se siente cómodo jugando en un equipo basado en la posesión, lee el juego muy bien y tiene la personalidad para prosperar en un entorno exigente".