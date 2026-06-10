Cómo será la presentación de Shakira en el medio tiempo del Mundial 2026 y por dónde ver el show

La cantante colombiana Shakira se presentará en el primer show de medio tiempo del Mundial 2026, en un hecho histórico donde además participarán reconocidas figuras del ambiente musical.

Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca de México será escenario del primer enfrentamiento de la Copa del Mundo que, tras el pitido inicial, pondrá la pelota a rodar entre México y Sudáfrica, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, 90 minutos antes del inicio, el partido contará con un espectáculo que cambiará la historia de este deporte porque no sólo se presentará la estrella colombiana, sino que además reunirá a figuras como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 16, en México, por tanto, en Argentina se podrá ver a las 14.30 por televisión abierta a través de Telefe; en señales de DirecTV y Flow, en los canales 109 y 110; en la plataforma Paramount; TyC Sports y el servicio de streaming de Disney Plus.

No obstante, las tres sedes del mundial contarán con presentaciones. Así es el caso de Estados Unidos, que se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el próximo 12 de junio y, en la antesala de la jornada, actuarán Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.

Por su parte, el inicio canadiense será en el BMO Field de Toronto, el mismo día que el arranque estadounidense, y estarán en escena Michael Bublé y Alessia Cara.

Fuente: Noticias Argentinas.