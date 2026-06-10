Jadar Junior: Rosario avanza en la organización con las federaciones deportivas nacionales

En el Comité Olímpico Argentino fue la primera reunión de trabajo con las federaciones deportivas nacionales.

Rosario continúa dando pasos firmes en la organización de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) Junior 2027, cuya primera edición se desarrollará del 1 al 10 de abril del próximo año y reunirá a más de 10.000 atletas menores de 21 años de las 24 provincias argentinas.

En ese marco, se llevó a cabo en la sede del Comité Olímpico Argentino (COA), ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la primera reunión de trabajo con representantes de las federaciones deportivas nacionales que formarán parte del evento. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del COA, Mario Moccia; el secretario general de la institución, Víctor Sergio Groupierre, y el subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Rosario, Diego Sebben, quien lideró la delegación del Comité Organizador.

La reunión marcó el inicio formal del trabajo conjunto con las federaciones para avanzar en la planificación técnica y deportiva de los Juegos, concebidos como una plataforma estratégica para el desarrollo del alto rendimiento juvenil argentino y como instancia previa al ciclo internacional que incluye los Juegos Panamericanos Junior y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Durante la jornada se presentaron los principales lineamientos organizativos del evento y se abordaron aspectos vinculados a la estructura de competencias, la utilización de sedes deportivas, los calendarios y la articulación con cada disciplina.

Uno de los ejes destacados fue el carácter federal de los Jadar Junior, que convocarán a jóvenes deportistas de todo el país en un modelo que integrará deportes olímpicos y paralímpicos, replicando el exitoso formato desarrollado en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025.

Asimismo, se expusieron detalles sobre el esquema operativo previsto para abril de 2027, que contemplará el desarrollo de competencias en dos etapas u 'olas', permitiendo optimizar recursos, logística y escenarios deportivos, tomando como referencia experiencias organizativas exitosas desarrolladas por Rosario en los últimos años.

La ciudad llegará a los Jadar Junior luego de haber sido sede de la primera edición de los Jadar en 2025 y tras albergar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cuya realización dejará una importante herencia en materia de infraestructura deportiva, equipamiento y recursos humanos especializados.

En ese sentido, los nuevos escenarios que formarán parte del legado de los Suramericanos, junto con la red de clubes e instituciones deportivas rosarinas, serán protagonistas de una propuesta que busca consolidar a la ciudad como referencia nacional en la organización de grandes eventos deportivos.

Diego Sebben destacó la importancia de comenzar a trabajar junto a las federaciones y señaló que “los Jadar Junior representan un desafío enorme y, al mismo tiempo, una gran oportunidad para seguir fortaleciendo el deporte argentino desde sus bases. Por eso era fundamental empezar a construir este proceso junto a quienes conocen en profundidad cada disciplina y son actores centrales del sistema deportivo nacional”.

El subsecretario de Deporte de Rosario agregó que “la experiencia acumulada por la ciudad en eventos como los Juegos Suramericanos de Playa 2019, los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, los Jadar 2025 y los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 nos permite contar con equipos de trabajo preparados, infraestructura de calidad y una metodología organizativa que hoy es reconocida a nivel nacional”.

Además, remarcó que “Rosario se está preparando para recibir a miles de jóvenes deportistas de todo el país en un evento que va mucho más allá de la competencia. Los Jadar Junior combinarán deporte, formación y convivencia, generando oportunidades para que los atletas continúen su camino hacia el alto rendimiento y para que las federaciones puedan fortalecer sus procesos de detección y desarrollo de talentos”.

Durante el encuentro también se puso en valor la articulación de los Jadar Junior con iniciativas como CReAR Federal y los programas de evaluación y seguimiento de atletas, fortaleciendo una visión integral del desarrollo deportivo juvenil.

Con esta primera reunión de trabajo, Rosario junto al Comité Olímpico Argentino y las federaciones deportivas nacionales comenzaron a delinear de manera conjunta un evento que aspira a convertirse en una referencia para el deporte juvenil argentino y en el primer gran paso de una nueva generación de atletas hacia el alto rendimiento internacional.