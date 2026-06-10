La pareja de Aníbal Lotocki se lanzó como cantante: “La influencer tumbera”

Majo Favarón, esposa del cirujano Aníbal Lotocki, enfrenta una nueva polémica en redes sociales: se lanzó como cantante y estrenó una canción polémica en la que se refiere a sí misma como "influencer tumbera".

La mujer dio un cambio radical en su vida desde que su pareja cumple la sentencia de 8 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza por la muerte de Silvina Luna. Desde entonces, se dedicó a documentar su rutina de visitas y cómo es su vida siendo pareja de un preso.

"Banco la parada" es el nombre del tema musical que la influencer difundió en sus redes sociales, con una sentida dedicatoria a "todas las mujeres en su situación".

La letra de la misma es bastante explícita, en ella expresa el apoyo incondicional que tiene para con su pareja: “La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón. Aguantó la parada con el corazón.”

Según relataron en Intrusos, Favarón está “todo el día haciendo fotos hot en las redes mientras él está preso y él estaba muy deprimido”. Esta misma información llegó a los oídos del médico, quien sostuvo: “Bueno, la perdí, la perdí a Majo”.

Frente a los múltiples comentarios que recibió en su posteo, Majo salió a enfrentar las críticas con un video en sus historias de Instagram: “Cuando sos fea vos tenés que trabajar tu personalidad. Entonces, la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno, yo digo: Hermana”.

Fuente: Noticias Argentinas.